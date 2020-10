Unge skriver: Økonomiske konsekvenser af Corona-krisen

Under Corona krisen mistede en masse Danskere jobbet, de fik en opsigelses seddel lige i hånden, da Corona krisen ramte hårdt økonomisk. Arbejdsløsheden steg fra 107.176 tusind til 145.856 på bare en måned. På grafen kan man se at da Danmark igen åbnede lidt op, faldt arbejdsløsheden lidt igen, det højeste punkt under Corona krisen lå på 156.600 tusind, og den. 23. august lå den på 141.312 tusind så der kan man følge et fald.