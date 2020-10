Corona går ud over ens sociale liv. Foto: Vestskoven Gymnasium

Send til din ven. X Artiklen: Unge skriver: Corona sætter en stor barriere for gymnasieelevers sociale liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge skriver: Corona sætter en stor barriere for gymnasieelevers sociale liv

Gymnasieelever har landet rundt svært ved at være sociale sammen. Manglen på social samvær påvirker ikke kun unges sociale udvikling, men også deres faglige niveau, da de mange restriktioner gør det svært at lave gruppearbejde.

Albertslund Posten - 11. oktober 2020 kl. 06:00 Af Mero Kaufmann, Mehr Akhtar, Özlem Kandemir, Tobias Gregersen Kontakt redaktionen

Vi som de nyeste ansigter på skolen føler, at vi er gået glip af en masse sociale aktiviteter og praktiske læringsmetoder. I forhold til de sociale aktiviteter blev vi snydt for den traditionelle årlige badetur til Albertslund Badesø, hvor hele skolen skulle have lavet aktiviteter sammen.

Desuden er vi yderligere gået glip af en varm velkomst fest, som normalt holdes for de nye 1.g'er.

Trods disse ovennævnte vanskeligheder har skolen gjort sit bedste for, at vi skulle få den bedste start på vores ungdomsuddannelse.

Sammenlignet med mange andre gymnasier havde vi på, Vestskoven Gymnasium Albertslund, stadig muligheden for at tage på introtur, som var en god oplevelse. Dette takker vi vores rektor, Trine Ladekarl Nellemann for.

Trods alle de mange sundhedsrelevante restriktioner sørgede hun for, at vi stadig kunne føle os trygge og samtidig have det sjovt.

relaterede artikler

Unge skriver om Corona: Dansk økonomi ramt hårdt af krisen 11. oktober 2020 kl. 05:00