Zombierne er løs - hvad sker der? Det afgør de unge filmskabere selv..

Send til din ven. X Artiklen: Unge laver deres egen film: Zombierne kommer! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge laver deres egen film: Zombierne kommer!

Et samarbejde mellem Filmskolen Station Next og Albertslund Ungecenter giver unge trie tøjler til at lave deres egen film

Albertslund Posten - 10. juni 2021 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

Vi er midt i apokalypsen, hvor zombier har overtaget gaderne og Danmarks skæbne afhænger af en gruppe unge fra Albertslund, der skal finde frem til vaccinen....

Sådan lyder den spændende start på en handling i en film. Hvordan den videre udvikler sig, og hvad det hele ender med - ja, det er der ingen der ved endnu. Det er op til 12 unge, der har lyst til at bruge noget af sommerferien på at lave deres egen film.

Et samarbejde mellem Albertslund Ungecenter og Filmskolen Station Next betyder, at 12 unge i alderen 12-20 år kan melde sig til filmholdet, og henover uge 26 opbygge historien, optage, klippe og flette den sammen i en professionel produktion, så den er klar til premiere i MusikTeatret.

Får et indblik "Vi synes det er et rigtigt spændende projekt. Det giver unge mulighed for selv at lave en film, og på en måde hvor det er i en professionel ramme. Det har vi ikke prøvet før", siger Ane Marie Kristensen fra Albertslund Ungecenter.

Scenen bliver sat af filmskaber og fotograf Eric Witzgall fra Filmskolen Station Next.

"Jeg synes at det er vigtigt, at unge mennesker ikke bare konsumerer medier, men også får et indblik i hvordan man skaber en filmproduktion - sådan helt hands-on og i deres øjenhøjde. Det er det vi går efter ved dette kursus", siger han.

På Apocalypse-holdet skriver, spiller, optager og klipper hver deltager sin egen film, der til sidst flettes sammen til en fælles historie. I forløbet veksles konstant mellem korte undervisningsforløb, konkrete filmeksempler og praktiske øvelser.

Der bliver lagt an til en rigtig filmpremiere i MusikTeatret fredag den 2. juli. Unge, der vil være med, kan kontakte Albertslund Ungecenter - men vær hurtig, for der er som nævnt kun 12 pladser.

fdue