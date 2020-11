Unge idrætsmestre bliver hyldet - trods Corona

Det ligger bag beslutningen om at sende personlige hilsner ud til hver enkelt mesterskabsprismodtager.

"Vi hyldede idræts- og ungdomsledere sidste år ved et stort arrangement på Albertslund Stadion - Albertslund Awards. Det havde vi også planlagt til 2020, men på grund af corona-epidemien kan det ikke lade sig gøre at samle de mange hundrede mennesker til en flot, festlig aften", siger Jørn Jensby, kommunalbestyrelsesmedlem (S) og formand for Idrætsrådet.