Unge hørte om valg: Det vi beslutter i dag, påvirker jer i morgen

Elever på FGU fik besøg af udvalgsformand, der fortalte om sit lokalpolitiske arbejde

Albertslund Posten - 07. oktober 2021 kl. 14:30 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Hvad vil det sige at sidde i kommunalbestyrelsen og arbejde med lokalpolitik?

Det fik eleverne på FGU, der på kommunikationslinjen er i gang med et to ugers forløb om kommunalvalget, et indblik i, da formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Hediye Temiz, var på besøg. Her fortalte hun om kommunalvalg og hvordan hun gik fra rapkæftet gymnasieelev til formand for et eftertragtet udvalg.

Da den nu 23-årige politiker gik på gymnasiet, blev kun kåret til 'årets loudass', fordi kammeraterne mente hun kæftede op og brokkede sig hele tiden.

"Men det er ikke kun dårligt at være en loudass. Jeg kan ikke tie stille, og det er derfor, at jeg i dag er kommunalpolitiker," fortalte Hediye Temiz.

Det var ikke med på morens ønskeliste for fire år siden, at den dengang kun 19-årige Hediye Temiz stillede op til valg. Men trods modstand var moren den første der delte hendes opslag på Facebook, da hun annoncerede at hun stillede op. Dog med kommentaren: "Jeg ved ikke, om jeg selv vil stemme på hende."

"Jeg fik 128 personlige stemmer og jeg regnede ikke med at komme ind, men jeg vidste at vi ville få én plads, og tænkte at den gik til vores spidskandidat," fortalte Hediye Temiz.

Men fintællingen fik Hediye Temiz i kommunalbestyrelsen og ikke nok med det; hun skulle besidde et af de eftertragtede udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget.

"Jeg anede ikke noget om noget. Jeg kunne ikke engang skrive en mail. Når jeg skrev beskeder til mine veninder om en aftale var det 'j r d om 10 min'. Jeg var slet ikke vant til det, så det var totalt nyt for mig," sagde Hediye Temiz.

"Men uanset om man er 19 år ,39 år, eller 79 år, så ved man ikke noget om at være i politik. Det kommer til én. Det er fantastisk at være med til at tage beslutninger. Dengang I (FGU Albertslund, red.) skulle flytte skole fra Glostrup, var det også oppe i kommunalbestyrelsen og vi godkendte det. Det vi beslutter i dag, påvirker jer i morgen. Og nu står jeg her, 23 år gammel og stiller op igen."

I løbet af de to ugers valgprojekt som eleverne på grafisk og spil værksteder - har de arbejdet med valgplakater, slogan, partiprogram og lavet flyers, kopper, og 3D print.