Unge har ordet: Sådan har vi oplevet processen med AMC

Sammen med Mellemfolkeligt Samvirke har klubben kørt et demokratisk projekt, hvor de unge brugere blev inddraget

Hvordan har de unge brugere omkring Albertslund Motorsports Center (AMC) selv oplevet debatten omkring, og hele den situation der har været usikker siden de fik at vide, at klubben ikke kunne blive på sin nuværende placering?

Det har AMC sammen med Mellemfolkeligt Samvirke kørt et demokratisk projekt omkring. Her er de unge blevet lyttet til og fået mulighed for at komme af med deres frustationer omkring AMCs usikre situation.

Det har været et projekt, der handlede om at styrke de unges kompetencer og tro på sig selv som ligeværdige medborgere.

Mellemfolkeligt Samvirke har lavet en evaluering, som vi bringer i sin fulde ordlyd her.

"Stor frustration" "I Albertslund er en af vores partnere Albertslund Motorsportscenter (AMC), som er en kommunal fritids-/ungdomsklub for unge mellem 10 og 23 år, hvor motorsport er et pædagogisk værktøj.

Nogle af de unge, der kommer i klubben, er unge som kan være udfordret på deres faglige og sociale kompetencer og kan have det svært i skolen. AMC har derfor været et sted, hvor de unge har fået konkrete succesoplevelser og føler, at de hører til.

I 2017 besluttede kommunalbestyrelsen i Albertslund, at AMC skulle rykkes og at nuværende bygninger skulle rives ned. Dette skabte stor frustration og vrede hos de unge, der oplevede, at der blev truffet beslutninger hen over hovedet på dem.

Under processen var der god opbakning til AMC fra en stor del af Albertslund, da AMC skaber stor værdi for hele lokalområdet og Albertslunds unge.

Sammen med tre frivillige på tværs af ungdomsklubberne i Albertslund inviterede vi til en proces, hvor vi skabte et trygt rum, og hvor AMC's unge frit kunne sætte ord på deres frustration. De unge i AMC, som vi arbejder med, havde en oplevelse af altid at være dem, der står uden for samfundet, og at være de unge, der aldrig er plads til. Derfor var mange af de unges første reaktion trusler om vold som en del af følelsen af afmagt.

I processen besluttede de unge at lave en video, hvor de med egne ord formidlede, hvad AMC betyder for dem, hvordan de bruger AMC i deres hverdag, og hvad det ville betyde for dem, hvis klubben ikke længere var til stede. Videoen blev vist til en workshop i oktober 2017, hvor både lokalpolitikere, borgmesteren, forvaltningsfolk og lederen fra AMC var inviteret.

Videoen er vist cirka 60.000 gange og delt over 600 gange på Facebook. Det var vigtigt for de unge, at der kom et produkt (videoen) ud af anstrengelserne. At de har kunnet se en konkret forandring, og at det ikke blot har været snak, har været altafgørende for den tillid, vi har skabt til de unge. Siden besluttede kommunalbestyrelsen, at AMC skal flyttes til et andet område. Flytningsprocessen og beslutningerne herom er dog blevet udskudt.

Der er bred enighed om, at det har været en yderst positiv proces, at de unges stemmer blev hørt og taget alvorligt fra kommunal side.

Vores tilgang har været at skabe et trygt rum, hvor de unge frit har kunnet dele deres holdninger og følelser uden at blive dømt eller modsagt. Vi har lyttet til de unge og anerkendt deres frustrationer og mange spørgsmål. Vi har udviklet et intenst relationsarbejde gennem et utal af 1:1-samtaler, hvor de unge har lukket mere og mere op for os, fået tillid til os og processen og dermed forpligtet sig til at handle aktivt og konstruktivt frem for at have en destruktiv tilgang til kommunen, som f.eks. ønsket om at brænde klubben ned.

Flere af de unge har også deltaget på høringer vedrørende AMC. Processen og de mange 1:1-samtaler var en yderst ressourcekrævende proces, men de unge følte for første gang i deres liv, at de blev en del af en demokratisk proces, og at de rent faktisk kunne starte og indgå i en demokratisk dialog med kommunen.

Siden har flere af de unge fra Albertslund deltaget i andre workshops hos MS og været med på Folkemødet."

