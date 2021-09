Ungdommens Folkemøde er en årlig, stor ungdomsevent, med deltagelse af omkring 20.000 unge fra hele landet. Privatfoto.

Unge fra lokale klubber med til folkemøde

De unge fik stort udbytte af at deltage i Ungdommens Folkemøde

Albertslund Posten - 17. september 2021 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

Unge fra Albertslunds Ungdomsklub har deltaget i Ungdommens Folkemøde i Valbyparken, i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke. Her afholdt de blandt andet workshop for over 50 elever fra en gymnasieklasse i Herlev og SOSU-uddannelsen.

Som forberedelse har syv unge drenge fra Klub AMC og Hedemarken den seneste måned mødtes hos Mellemfolkeligt Samvirke i deres fritid, og i samarbejde med dem forberedt sig til dette års Ungdommens Folkemøde. Det er et stort ungdomsevent, hvor samfundsdebattører, organisationer og foreninger er til stede for at inspirere og give viden til cirka 20.000 unge om blandt andet klima, sundhed og mangfoldighed.

Albertslund Ungdomsklub og Mellemfolkeligt Samvirke havde dette år fokus på mangfoldighed og vigtigheden af at give de unge en stemme i debatter om ulighed, fordomme og fællesskaber.

Lærerigt og hyggeligt "De modige unge fra Albertslund var med til at tale med andre unge, give interviews, holde workshop og selv blive inspireret af andre oplægsholdere. De fortæller, at det har været et lærerigt og hyggeligt forløb de har haft med Mellemfolkeligt Samvirke, og at det alligevel ikke var helt så skræmmende at holde workshop for over 50 personer, som de ellers troede", fortæller Christina Günther Sandholt, socialrådgiver i Fælles Klubadministration i Albertslund Kommune.

De unge var med til at udforme og afholde workshoppen. Indholdet var blandt andet quiz, rollespil og egne oplevelser omkring forskelsbehandling i ungelivet.

"Da Albertslunds unges egen historie blev læst op i teltet, blev de over 50 elever pludselig helt musestille og der blev lyttet intenst. Efterfølgende kom der store klapsalver og eleverne gik derfra med en læring om, at vi alle skal være nysgerrige og spørge ind, i stedet for at antage noget, vi reelt ikke ved", siger Christina Günther Sandholt, der tilføjer:

"Albertslund Ungdomsklub og Mellemfolkeligt Samvirke fortsætter gladeligt det inspirerende og udviklende samarbejde til gavn for de unge i Albertslund. Og de unge ser frem til at næste udfordring er på den store scene til Folkemødet på Bornholm 2022, hvor det er landets politikere, der skal lytte til de unges stemme. "

