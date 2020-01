Ungdomsparlamentsdag i Folketinget Foto: Christoffer Regild

Unge fra Albertslund sætter dagsordenen i Folketinget

Tre elever fra Egelundskolen får nu mulighed for at være med i Folketingets ungdomsparlament

Albertslund Posten - 03. januar 2020 kl. 06:55 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De tre elever fra Egelundskolen er blandt 179 unge, der er udvalgt til at indtage Christiansborg mandag den 27. januar, når 8.- og 9.-klasseelever afløser politikerne i Folketingssalens grønne stole på ungdomsparlamentsdagen (UP-dagen).

På UP-dagen skal eleverne møde i Folketinget for at diskutere og stemme om de lovforslag, som de selv og andre unge har udarbejdet i undervisningen på deres skoler. De skal behandle forslagene i de respektive udvalg og deltage i spørgetimen, og til sidst bliver elevernes endeligt vedtagne lovforslag overrakt til Folketingets formand og til repræsentanter for de ungdomspolitiske partier.

De prøver demokratiet Folketinget inviterer hvert andet år alle 8.- og 9.-klasser fra skoler i Danmark, i Grønland og på Færøerne til at deltage i Ungdomsparlamentet, der er et særligt tilrettelagt undervisningsforløb. Eleverne får mulighed for at prøve kræfter med det arbejdende demokrati og udarbejde forslag til love, som de mener kan bidrage til at løse nogle af samfundets store udfordringer. 179 elever og deres lærere udvælges til at deltage i UP-dagen på Christiansborg på baggrund af deres indsendte lovforslag.

UP-dagen er en enestående chance for de unge for at prøve kræfter med det egentlige politiske arbejde, at opleve Folketinget indefra og få mulighed for at gå i direkte dialog med både ministre og folketingsmedlemmer.

Det er Ungdomsparlamentet Hvert andet år er der Ungdomsparlament på Christiansborg, hvor 179 elever fra 60 forskellige 8.-9.-klasser kommer til Christiansborg og får mulighed for at sætte dagsordenen i dialog med folketingsmedlemmer og ministre.

Eleverne udvælges på baggrund af et lovforslag, de selv har udarbejdet i skolen og indsendt til Folketinget. I udvælgelsen er der taget hensyn til, at skoler fra hele landet skal repræsenteres, at alle fem emneområder dækkes ind og at forslagene er gennemarbejdede og begrundede med saglige argumenter.

Ungdomsparlamentet skal give eleverne en bedre forståelse for demokratiets spilleregler og for, hvordan lovgivningsarbejdet i Folketinget fungerer.

I Ungdomsparlament 2020 (UP20) deltager elever fra både Danmark, Grønland og Færøerne.