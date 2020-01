Unge: Vi kan lære af historien om De Hvide Busser

I år er det 80 år siden, at Danmark blev besat af tyskerne, og 75 år siden vi blev befriet. Kan vi stadig lære noget af historien? Det var det eviggyldige spørgsmål, der blev vendt og drejet på Albertslund Gymnasium mandag formiddag. Albertslunderen René Meyrowitsch er dykket ned i historien om De Hvide Busser, i samarbejde med Steen Herdeler han i gang med at producere en dokumentarfilm, som vil blive vist på DR senere på året. Et arbejde, der også har bredt sig videre til gymnasiet. Her har en gruppe elever fra 2.g. haft fokus på historien om De Hvide Busser, herunder særligt begrebet "medborgerskab", og har haft besøg af de to dokumentarister. De Hvide Busser er kort fortalt en dansk-svensk redningsaktion under afslutningen af 2. verdenskrig, som under ledelse af den svenske greve Folke Bernadotte hentede danske og norske fanger hjem, der befandt sig i tyske koncentrationslejre.

Også kz-lejre i dag

Adspurgt om hvad de mener de selv kan bruge historien til i dag, lød nogle af svarene fra eleverne:

"At det er vigtigt at kunne yde medborgerskab, at man kan sætte livet på spil for at redde andre."

"Der er jo også kz-lejre i Kina i dag. Det er noget vi alle kan gøre noget for at ændre på."

René Meyrotwitsch roste undervejs elevernes arbejde:

"De levede sig meget ind i det, og havde virkelig hjertet med. Man kunne mærke, at de brændte for det", siger han.

Han håber at få en aftale i stand med at de unge kan fremlægge deres arbejde ved et arrangement for Røde Kors.

René Meyrowitsch, der er født i 1946, fortæller, at hans mor, far og bror var blandt dem der blev reddet af De Hvide Busser.