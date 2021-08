Ungdomsskolen varmer op til Sommerfestival

Torsdag den 5. august markerer ikke kun sommerens sidste Åben Have på Ungdomsskolen, men agerer også opvarming for den traditionsrige Sommerfestival, som i år finder sted 18. og 19. august. Sommerfestivalen er en 2 dages havefest, der introducerer Ungdomsskolens fritidsundervisning flankeret af kulørte lamper, bolsjeværksted, DJ & dansegulv samt den populær rodeotyr og highjumper for de modige. På Ungdomsskolen har sommeren 2021 igen i år været fuld af liv med ture og udflugter samt det ugentlige arrangement Åben Have. Åben Have er Ungdomsskolens svar på den ideelle sommeraften: en have fuld af spil og leg, fodbold, musik, fællesspisning, ismaskine og ikke mindst pandekager ad libitum.

Supercarry med Lucky Lo Duo

Til den sidste Åben Have for i år skruer Ungdomsskolen ekstra op for den festlige stemning og har fornøjelsen af at præsentere Lucky Lo Duo, som bl.a. står bag sommerens hit ‘Supercarry’.

Lo Ersare, bedre kendt under alt-pop pseudonymet Lucky Lo, er en svensk multi-instrumentalist og sangskriver fra Umeå i Sverige. Lo flyttede til København i 2014 som gademusikant, og besøgte hyppigt kanalerne i Christianshavn med sin banjo.

Folkemusikken er langtfra hendes eneste inspirationskilde - Lucky Lo’s alt-pop er også inspireret af alt fra fri improvisation til bulgarsk vokalmusik. Lo er også påvirket af den pulserende popmusik, der kommer fra hendes andet hjem, Japan, som hun har tilbragt en del tid i, såvel som DIY-punkscenen fra hendes hjemby i Sverige.

Lucky Los musik både farverig & overraskende, groovy & funky og utroligt følsom og oprigtig.

Haven er åben fra kl. 16 med pandekager og spil, og der er lune hotdogs fra kl. 18.

Åben have finder sted den 5. august kl. 16-21. Lucky Lo Duo spiller kl. 19. Det foregår i Ungdomsskolens have: Vognporten 1.