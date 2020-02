Direktør for Energirenovering i NCC Dennis Nielsen underskrev kontrakten på vegne af direktør for Building Danmark NCC og landechef i NCC Danmark Palle Bjerre Rasmussen. Her sammen med adm. dir. i BO-VEST Ulrick Brock Hoffmeyer.

Underskriver aftale om renovering af VA-boliger i Albertslund syd

"Renoveringen af afdelingerne sætter punktum for en gennemgribende forandring i Albertslund Syd. Når vi renoverer, så er det en kombination af huslejestigning og Landsbyggefondens støtte", siger Vinie Hansen, formand for VA.

"Beboerne bidrager med en stigning på mellem 42 og 46 procent i deres husleje. Dermed udviser de et meget stort samfundsansvar ved at tænke på de kommende generationer, som skal bo i boligerne," siger Vinie Hansen.

Beboerne i VA 4 Syd og VA 4 Nord har på beboermøder stemt klart ja til en maksimal huslejestigning på 1.100 kr. per kvm per år, når en renovering af gårdhusene er gennemført.

Hun er glad for, at renoveringen nu kan gå i gang og beboerne få gode og sunde boliger. Det gælder også Peter Føhrby Nybom, der er projektleder på byggesagen.

"Jeg har siddet med til møder med byggeudvalg i begge afdelinger i knap fem år, så det er helt vildt at det endeligt er officielt, at vi er i gang med renoveringen," siger seniorprojektleder i Bo-Vest Peter Føhrby Nybom.