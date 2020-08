Se billedserie " Voldelig adfærd fra et barn er et råb om hjælp. Altid?, siger instruktøren Nora Fingscheidt. Foto: Peter Hartwig

Send til din ven. X Artiklen: Ugens film: Voldelig adfærd hos et barn er et råb om hjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens film: Voldelig adfærd hos et barn er et råb om hjælp

Ugens premierefilm "Systembryder" er debutfilmen fra den tyske instruktør Nora Fingscheidt

Albertslund Posten - 23. august 2020 kl. 07:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Benni er en ni-årig tornado i pink dunjakke. Hun er en systembryder. En kastekugle mellem forskellige institutioner, der ikke kan håndtere hendes udbrud af raseri og barske ydre.

Det eneste Benni ønsker, er at bo med sin mor igen, men moderen er ikke i stand til at håndtere sin datters uberegnelige opførsel.

Systemet er ved at give op, men da Micha ansættes som hjælper på hjemmet, begynder Benni for første gang at åbne op.

Benni knytter sig til ham alt imens Micha forsøger at balancere sin professionalisme med sit personlige engagement i Benni. De bevæger sig begge på usikker grund og de mindste ting truer med at få deres venskab til at bryde sammen.

"Systembryder" er den tyske instruktør Nora Fingscheidts debutfilm. Den unge Helena Zengel brager igennem som Benni. Filmen blev vist i hovedkonkurrence på Berlin Film Festival i 2019, hvor den modtog Sølvbjørnen (Alfred Bauer Prize) for bedste film. Den har siden turneret på et hav af festivaler verden over. Filmen var Tysklands kandidat til Oscar for bedste fremmedsprogede film i 2020.

Instruktør Nora Fingscheidt siger om filmen:

"Jeg har lavet denne film for at vække forståelse for et barn som Benni. Børn som oplever at blive kastet rundt fra sted til sted, med skiftende omsorgspersoner. Hvordan skal et barn finde ro, når forandring er det eneste stabile i tilværelsen? Samtidig tager Benni os ind den vilde og fantasifulde verden hos et barn, der kæmper for at få sin mors kærlighed.

Til trods for alle problemerne, afspejler filmen Bennis livsenergi, hendes humor og længsel. Jeg ønsker at skabe en film som man oplever med alle sine sanser. Bennis opførsel kan måske chokere, men som tilskuer ønsker jeg, at man føler glæde og omsorg for hende.

Voldelig adfærd fra et barn er et råb om hjælp. Altid"

Tenet Ugens anden premierefilm er science fiction-filmen "Tenet".

Christopher Nolans originale actionspækkede science fiction-værk, Tenet, har John David

Washington i hovedrollen.

Bevæbnet med kun ét eneste ord, Tenet, kæmper han for hele verdens overlevelse. Han rejser

gennem en mørk verden fuld af international spionage på en mission, der bevæger sig ud over

grænserne for tid, som vi kender det.

Men det er ikke en tidsrejse. Inversion.