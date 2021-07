Se billedserie Den gode spion. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Ugens film: Tre film for familierne - og så en sandfærdig spionfortælling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens film: Tre film for familierne - og så en sandfærdig spionfortælling

Sommerferien er i fuld gang. Det smitter af på repertoiret i Albertslundbiograferne, der har hele tre animationsfilm på programmet

Albertslund Posten - 04. juli 2021 kl. 06:18 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Det er sommer, og familierne skal i biografen. Derfor er der hele tre animationsfilm på programmet fra torsdag i Albertslundbiograferne.

Og så er der en sandfærdig spionfortælling for de voksne.

Den gode spion Greville Wynne (Benedict Cumberbatch) er forretningsmand og lever et helt almindeligt liv med sin kone, Sheila (Jessie Butler), og deres søn i London.

I 1960 opsøges han af Den britiske efterretning-tjeneste pa grund af hans mange forretningsrejser i Østeuropa. Nu rekrutteres Greville til at smugle tophemmelig information ud af Sovjetunionen for MI6 og CIA. Mødet med hans russiske kilde, Oleg Penkovsky med kodenavnet, Ironbark,

bliver begyndelsen pa en ekstremt farlig mission og et ekstraordinært venskab. "Den gode spion" er baseret pa den sande historie om ingeniøren og forretningsmanden, Greville Wynne, som fik afgørende betydning for at demontere det sovjetiske atomvåbenprogram og slutte Cuba-krisen.

Flummerne Mød Flummerne. Et nuttet og pelset donut-formet dyr, og kom med flummerne Op og Ed på en eventyrlig tidsrejse. Ved et uheld med en magisk blomst rejser makkerparret fra år 1835 og frem til nutidens Shanghai. Her oplever de for første gang trafik, de smager fastfood og det værste af det hele er, at de opdager, at flummere er en uddød dyreart! Nu er det op til det gakkede par at redde sig selv og måske kan de endda ændre på historiens gang og redde deres arts overlevelse...

Spirit rider igen "Spirit: En fri sjæl" bygger videre på tegnefilmen "Spirit"

"Spirit - En fri sjæl" handler om pigen Lucky, hvis liv ændres for altid, da hun flytter fra storbyen til landet, for at blive genforenet med sin far. Til sin store overraskelse møder hun også den vilde hest Spirit, som tager Lucky på på hendes livs eventyr.

Filmen er baseret på 'Spirit: Hingsten fra Cimarron'.

Bien Maja og det gyldne æg Bien Maja og hendes ven Willi er lige kommet ud af deres vinterhi. Men de keder sig, så de går på opdagelse uden for bikuben.

Pludselig hører de nogen råbe på hjælp. Det viser sig at være den grønne myre Chomp. Han er på flugt fra næsehornsbillerne Rumba, Henchie og Boof, som vil stjæle det gyldne æg, han er på vej til myrekolonien på toppen af Bonsai Bjerget med.

Men Chomp har forstuvet foden, så Maja tilbyder at hjælpe. Sammen med deres gamle venner, de røde myrer Arnie og Barney, begiver Maja og Willi sig nu ud på en farefuld færd med mange overraskelser og forhindringer undervejs, hvor Willi opdager nye sider af sig selv og Maja lærer, at tillid er noget, man må gøre sig fortjent til.

For ægget klækker nemlig og ud kommer en lille, bedårende myreprinsesse! De tre næsehornsbiller har heller ikke opgivet deres plan, så det bliver ikke nogen let opgave at få prinsessen sikkert hjem til myrekolonien.