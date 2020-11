Se billedserie Tør du købe en brugt vogn af disse herrer? "Retfærdighedens ryttere" er spækket med sort humor.

Ugens film: Sort dansk humor og to søstre fra Rio

Barsk drama fra krigens tid er også blandt filmpremierne i biografen

Albertslund Posten - 16. november 2020 kl. 05:04 Kontakt redaktionen

Der er sort humor fra Danmark, kulørt drama fra Brasilien og en barsk historielektion at hente i Albertslundbiograferne fra på torsdag.

Her får de tre film "Retfærdighedens ryttere", "Søstrene Gusmaos usynlige liv" og "The Painted Bird" premiere.

I "Retfærdighedens ryttere" møder vi den udstationerede militærmand Markus, der må tage hjem til sin teenagedatter Mathilde, da hans kone dør i en tragisk togulykke.

Det ligner en tilfældighed, indtil matematiknørden Otto dukker op med sine to excentriske kollegaer Lennart og Emmenthaler. Otto var selv passager på det forulykkede tog og er overbevist om, nogen må stå bag.

Nikolaj Lie Kaas, Mads Mikkelsen, Lars Brygmann og Nicolas Bro står på rollelisten, og Anders Thomas Jensen står bag de kulsorte løjer som instruktør.

Uheldige søstre I "Søstrene Gusmaos usynlige liv" følger vi to søstre, som vokser op sammen i 1950'ernes Rio de Janeiro, men hvis veje skilles, mens de endnu er unge.

Storesøster Guida bliver gravid med en græsk sømand og drager ud i verden. Lillesøster Eurídice, som er en talentfuld pianist, håber på at blive optaget på konservatoriet i Wien, men så bliver også hun gravid. Søstrene er lige uheldige med deres mænd, og ondt bliver kun værre, da faren slår hånden af Guida, fordi hun er blevet agterudsejlet af sin mand og lever alene med sit barn.

Jødisk dreng alene i verden I "The Painted Bird" rulles et af verdenshistoriens mest barske kapitler op. Da nazisterne indleder deres masseudryddelse af jøderne i Østeuropa i forbindelse med 2. verdenskrig, sender et jødisk par deres søn ud på landet, så han kan gemme sig hos sin tante.

Men da tanten uventet dør, tvinges den lille dreng til på egen hånd at klare sig i en verden styret af had, frygt og vold, hvor dagligdagen er en kamp for overlevelse i et hensynsløst samfund præget af de russiske og tyske troppers brutale overgreb på civile.

Da krigen endeligt er forbi, erstattes hans kamp for overlevelse af en helt anden kamp - kampen for at genfinde sin sjæl og sig selv.

due