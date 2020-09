Se billedserie Så har de fundet på en ny Far til Fire film. Pressefoto Foto: ANDREAS BASTIANSEN

Ugens film: Så går der vikinger i Far til Fire

Tre premierefilm i Albertslundbiograferne fra torsdag

Albertslund Posten - 27. september 2020 kl. 08:01 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Der er tre premierefilm i Albertslundbiograferne fra torsdag.

Den første er "Far til Fire og Vikingerne"

I "Far til fire og Vikingerne" er den ellers så sammentømrede familie er i krise. Mie og Ole kan ikke længere holde ud at dele værelse, Søs er træt af at fungere som familiens reservemor, og Far har ikke det sædvanlige overskud til at tackle Onkel Anders' særegne opførsel. Tilbage står Lille Per, som bare er ked af det hele. Onkel Anders tilmelder derfor familien et ophold på et familieterapisted, hvor familien skal leve som vikinger i en uge. I selskab med børnenes feriegæst Olivia, tager familien afsted for at få styr på tingene. Med sig har de selvfølgelig også elefanten Bodil, hele familiens gamle krammedyr, som pludselig kommer til at spille en hovedrolle, da hun bliver inddraget i en af de ivrige terapeuters selvopfundne vikinge-øvelser. Og hjælper terapien ikke på sammenholdet, så sker der til gengæld noget, når det er Bodils liv der er på spil!

Tysktime Siegfried Lenz' klassiker 'Tysktime' er kongenialt filmatiseret af Christian Schwochow - i forjættende smukke billeder, med Sonja Richter på rollelisten og delvist optaget ved det danske vadehav. Vi starter lige efter Anden Verdenskrig, hvor den unge Siggi Jepsen er sendt til en anstalt for adfærdsvanskelige unge. I tysktimen skal han skrive om 'Pligtens glæder´, men han kan ikke komme i gang med opgaven. Så i stedet begynder han at skrive om sin opvækst i den nordtysk landsby Rugbüll ved den dansk-tyske grænse, hvor hans far er politibetjent og nidkært overvåger, at den lokale kunstner Nansen (bygget over Emil Nolde) overholder nazisternes maleforbud. Ud over sit frapperende familiedrama byder filmen også en på én gang storslået og humoristisk beskrivelse af marsken og dens befolkning midt i krigens vanvid. Filmen er en del af Filmportens program.

Rejsen til Utopia Familien Fangel-Mo bor på deres idylliske slægtsgård i de norske fjelde - men de er nødt til at pendle til arbejde i fly! Så forældrene lider af en nagende klimasamvittighed.

For at redde planeten og børnenes fremtid beslutter de at flytte til Karise Permatopia, et selvforsynende, økologisk landsbykooperativ i Danmark. Men det viser sig at være lettere at mene det rigtige, end at gøre det - ikke mindst i en familie fuld af temperamentsfulde individualister med hver deres behov og mindst ligeså mange drømme.

Sammenstødet mellem idealisme og virkelighed, frihed og fællesskab, forældre og børn sætter hverdagen på spidsen.

En hjertelig, rå og ærlig film om familieliv i klimakrisens skygge.