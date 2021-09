Se billedserie Hvad er et menneskeliv værd?, er omdrejningspunktet i filmen "Worth", med blandt andre Michael Keaton. Foto: monica lek

Ugens film: Ofre for 11/9 - og hyggelig kagekamp

"Worth" og "Kagekampen" er ugens to meget forskellige filmpremierer i den lokale biograf

Den ene film er en alvorlig sag om ofrene for 11. september 2001, den anden en hyggelig animationsfilm for hele familien.

Ugens to filmpremierer fra torsdag i Albertslundbiograferne kan næsten ikke være mere forskellige.

Det biografiske drama "Worth" markerer 20-året for angrebet på World Trade Center og Pentagon. Den handler om en advokat i Washington D.C., Kenneth Feinberg (Michael Keaton), der udpeges som ansvarlig for The September 11th Victim Compensation Fund.

Han står overfor den svære opgave at vurdere, hvad et tabt menneskeliv er værd i dollars. I krydsfeltet mellem bureaukrati og erstatningskrav forsøger Feinberg at indgå aftaler med ofrenes familier. Da han møder Charles Wolf (Stanley Tucci), som har mistet sin hustru, begynder Feinberg at indse, hvad et liv egentlig er værd.

"Kagekampen" handler om de legendariske gnomer, der hemmelighedsfuldt hjalp håndarbejdere om natten, indtil de blev udstødt for 200 år siden.

Alflingerne har levet i skjul under bakken i mange år, men Elfie beslutter sig for at finde ud af, hvad livet på overfladet kan tilbyde. Sammen med sine venner, Kipp og Buller, kravler de op til jordens overflade, hvor der venter dem et eventyr, de aldrig havde turdet drømme om.

