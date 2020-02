Ugens film: Kvinder i oprør mod Fox News - og usynlig mand hærger

Fox News er et af de mest omdiskuterede og omstridte medier i USA, med sin stærkt højreorienterede tilgang til dækningen af verdens begivenheder. For år tilbage blev tv-stationen midtpunkt i en strid om sexisme og chikane på arbejdspladsen.

Med stålsat vilje og alt at tabe kæmper de tre kvinder for at ødelægge Fox News' giftige arbejdsmiljø og få skovlen under stationens altdominerende patriark, Roger Ailes. På rollelisten står tre store, kvindelige stjerner - Margot Robbie, Nicole Kidman og Charlize Theron.