Ugens film: Kærligheden modstår alle prøvelser

The Outpost

I en fjern dal i Afghanistan har de 54 medlemmer af Bravo Troop 3-61 allerede modtaget ordren om at forlade deres forpost - Outpost Keating. Der er ikke mere at kæmpe for, nu skal de bare hjem. Men Taliban har en anden opfattelse. De opfatter den slagne fjende som et nemt mål og fra de omkringliggende bjergskråninger falder de nu over den sårbare forpost. Det bliver er intenst og blodigt slag, der koster mange liv, men hvor de helt almindelige fodtusser viser utroligt mod for at holde stillingen og redde hinandens liv mod overmagten.