Ugens film: Kærlighed forandrer dit liv

Det er temaet for premierefilmen "I still believe", der har premiere i Albertslundbiograferne torsdag. Fra skaberne af "I Can Only Imagine" kommer en inspirerende og uforglemmelig kærlighedshistorie baseret på den virkelige historie om den Grammy-nominerede musikstjerne Jeremy Camp. Det musiske drama følger den unge Camp's rejse med tab og kærlighed, og beviser at der - midt i al elendighed - altid kan findes håb og mirakler.