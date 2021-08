Se billedserie Gyserklassikeren Candyman er tilbage som en direkte efterfølger af filmen fra 1992 af samme navn. Pressefoto Foto: Parrish Lewis/Universal Pictures and MGM Pictures

Ugens film: Gyser, soul og pote-kontrol

Tre premierefilm i Albertslundbiograferne fra torsdag

Albertslund Posten - 22. august 2021 kl. 07:00 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Der er både gys, soul og børnefilm med potekontrol i Albertslundbiograferne fra torsdag, hvor der står tre premierefilm på programmet.

Gyserklassikeren Candyman er tilbage som en direkte efterfølger af filmen fra 1992 af samme navn.

Et årti efter det sidste Cabrini-tårn blev revet ned efter et forfærdelig massemord, flytter billedkunstner Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) og hans kæreste, galleridirektør Brianna Cartwright (Teyonah Parris), ind i en herskabslejlighed i Cabrini.

Anthony har et brændende ønske om at opretholde sin status i Chicagos kunstverden og begynder at undersøge de makabre detaljer om legenden Candyman som inspiration til sine malerier.

Ifølge myten var Candyman en brutal morder, der hjemsøgte et boligkompleks i Cabrini. Det siges, at hvis man kigger ind i et spejl og siger hans navn fem gange, viser han sig bag dig og dræber dig med sin klo.

I sin ihærdige søgen åbner Anthony uvidende en dør til en kompleks fortid, der spiller puds med hans egen fornuft.

Det starter en frygtindgydende bølge af vold, der sætter ham i kollisionskurs mod sin egen skæbne.

Aretha Franklin musikfilm Musikfilmen "Respect" følger den legendariske soul dronning Aretha Franklins vej mod toppen.

Fra barn hvor hun sang i sin fars kirkekor til sin vej som international superstjerne, hvor hendes stemme fik verden til at lytte.

"Respect" er den bemærkelsesværdige sande historie om musik ikonets rejse for at finde sin stemme...

Potekontrol "Paw Patrol" er klar til deres helt store opgave. Hvalpene Chase, Marshall, Skye, Rubble, Rocky og Zuma er altid klar til at rykke ud, når faren truer i det ellers ret fredelige Adventure Bay.

I nabobyen Adventure City har de imidlertid valgt en ny borgmester, og Hr. Humdinger har nogle besynderlige og ofte farlige ideer (ud over at han er et kattemenneske).

Den selvoptagne Humdinger er altid optaget af at se godt i borgernes øjne, så han eksperimenterer med alt fra spektakulært (og farligt) fyrværkeri til en vejrrobot, der skal sikre evige solskinsdage i Adventure City. Men begge dele giver bagslag, og så må PAW Patrol alligevel rykke til undsætning.

På den mission kommer Chase til at se sin fortid i øjnene for at kunne være den politihund, han er, og hele holdet bliver udfordret til deres yderste - men de får også nye venner som for eksempel gravhunden Liberty.

Hun har længe været fan af redningshundene og får nu chancen for at være det selv.

"Paw Patrol - Filmen" tager de elskelige rednings-hundehvalpe ud af deres vante omgivelser - både byen Adventure Bay og TV-formatet, hvor hver opgave skal løses på 11 eller 22 minutters episoder.

Med Carl Brunker ved roret som instruktør får hele hundepatruljen nye store opgaver, og vi bliver introduceret for en række nye figurer, der øger spændingen og humoren. Paw Patrol er på vej.