Se billedserie "Rocks" er et varmt og intenst familiedrama.

Ugens film: Gys, familiedrama og ulve-hygge

Der skulle være noget for enhver smag i ugens premierer

30. maj 2021

To gysere, et gribende familiedrama og en hyggelig tegnefilm om ulve.

Det er indholdet på premiere-plakaten i Albertslundbiograferne fra på torsdag.

Kan man lide at få en skræk i livet, er der rig mulighed, både i den svenske "Den anden side", og i den amerikanske "The Conjuring: The Devil Made Me Do It".

Ny bedsteven I "Den anden side" er Shirin netop flyttet ind i et ældre rækkehus uden for byen sammen med sin kæreste Fredrik og dennes søn, Lucas. Alt ånder fred og idyl, og den lille sammenbragte familie glæder sig til endelig at få en ny start i fælles rammer. Men da Fredrik er bortrejst i forbindelse med sit nye job, begynder Shirin at høre mærkelige lyde fra det ubeboede nabohus. Og da Lucas pludselig fortæller om en ny bedsteven, der kommer og besøger ham om natten, står det snart klart for Shirin, at absolut intet er, som det burde være i den ellers så fredelige svenske forstad.

"The Conjuring: The Devil Made Me Do It" afslører en af de mest sensationelle sager fra Ed og Lorraine Warrens arkiv. Aldrig før i USA's historie har en mordmistænkt brugt en dæmonisk besættelse som sit forsvar.

En fortælling fuld af rædsel og mord, og en ukendt ondskab, der chokerede selv de erfarne paranormale efterforskere.

Puddelhund Så er det hele noget mere fredeligt i tegnefilmen "100% ulv". Her følger vi drengen Freddy , der er arvtager i en familie af stolte varulve og han er overbevist om, at han nok skal blive den mest frygtindgydende varulv af dem alle.

Freddy får sig dog noget af en overraskelse, da han til sin første forulvning forvandles til en frygtindgydende.... puddelhund!…

Er man mere til intenst drama, er "Rocks" måske et godt bud. En skæbnesvanger dag kommer 15-årige Rocks og hendes lillebror hjem fra skole og opdager, at de er blevet efterladt af deres mor.

Rocks frygter at de vil blive adskilt, hvis det bliver opdaget, og gør derfor alt hvad hun kan for at holde deres ulykkelige situation hemmelig. Med alle odds imod sig, formår hun, ved hjælp af sine højtelskede veninder, at undgå myndighederne. Men Rocks mærker et stigende pres der truer med at få store konsekvenser for hendes forhold til sine veninder såvel som hendes egen og broderens fremtid.

