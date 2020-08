Ugens film: Filmatisering af bestselleren Sagen Collini

I over 30 år har Fabrizio Collini arbejdet flittigt for en tysk bilproducent, før han dræbte en mand, tilsyneladende helt uden grund. Sagen virker som et mareridt for den unge forsvarsadvokat Caspar Leinen: Han er personligt involveret, da offeret, den respekterede industrimand Jean-Baptiste Meyer, er bedstefar til hans gymnasiekæreste Johanna, hans mordanklagede klient vil ikke tale med ham, og han står over for en modstander, der synes langt overlegen i den legendariske anklager professor Richard Mattinger. Da Leinen alligevel beslutter at føre sagen, begynder han at afdække en af de største juridiske skandaler i Tyskland nogensinde, der strækker sig helt tilbage til 2. verdenskrig. Men hvor meget er han villig til at ofre for at afsløre sandheden?