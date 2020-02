En helt almindelig familie - eller? Mikkel Boe Fønsgaard spiller far, der skifter køn.

Artiklen: Ugens film: Far bliver til en kvinde - og spillefigur vender tilbage

Ugens film: Far bliver til en kvinde - og spillefigur vender tilbage

Thomas bliver til Agnete. Men hvad gør det egentlig ved den fodboldglade familie? Især den 11-årige datter Emma har svært ved at acceptere den drastiske ændring. I hovedrollen ses Mikkel Boe Følsgaard, der her gennemgår noget af en ændring til en kvinde.

Det er det gode spørgsmål i den danske film "En helt almindelig familie", der fra torsdag kan ses i Albertslundbiograferne. Den handler om en lille forstadsfamilie, hvis liv bliver totalt vendt på hovedet, da faderen vælger at skifte køn.

Hvad sker der i en familie, når far beslutter at skifte køn?

Sony The Hedgehog

Ugens anden filmpremiere er også i kategorien familiefilm, men dog i en noget anden boldgade. "Sonic the Hedgehog" er baseret på SEGA-spillene af samme navn med det blå, lynhurtige pindsvin.

Sonic er lige kommet til Jorden fra en fjern verden, da han møder den lokale politimand Tom. Det umage makkerpar bliver hurtigt venner, og det får de også snart brug for.

Det onde geni, Dr. Ivo Robotnik, spillet af Jim Carrey, der her vender tilbage til komiker-faget, har nemlig planer om at overtage verdensherredømmet, og kun Sonic og Tom kan stoppe hans gemene planer.