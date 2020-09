Se billedserie Lassie og den 12-årige Frederik er uadskillelige. Pressefoto Foto: TOM TRAMBOW/STILLS PHOTOGRAPHER _TOM TRAMBOW

Send til din ven. X Artiklen: Ugens film: Familieklassikeren over dem alle er tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens film: Familieklassikeren over dem alle er tilbage

Lassie-filmen er tilbage. Det er en af de tre premierefilm i Albertslundbiograferne fra torsdag

Albertslund Posten - 01. september 2020 kl. 06:59 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Familieklassikeren over dem alle er tilbage: Lassie kommer hjem.

Lassie og den 12-årige Frederik er uadskillelige. Da Frederiks far mister sit job, flytter familien til en mindre lejlighed, hvor det ikke er tilladt at have hund. Frederik er knust! De er nødt til at aflevere Lassie til Greve von Springer, som lover at passe godt på Lassie. Men en af grevens ansatte er ond mod Lassie, og hun flygter for at lede efter Frederik.

Frederik kan heller ikke længere undvære Lassie, så da han hører, at Lassie er stukket af, sætter han sig for - sammen med grevens barnebarn, Pernille - at finde Lassie.

En eventyrlig rejse begynder for både Frederik og Lassie - begge på jagt efter deres bedste ven!

Lassie - den mest berømte hund i filmhistorien - er endelig tilbage i biografen. Den hjertevarme historie om det uadskillelige venskab mellem en dreng og hans hund er baseret på den berømte roman af Eric Knight.

Systembryder Systembryder er den tyske instruktør Nora Fingscheidts debutfilm.

Benni er en ni årig tornado i pink dunjakke. Hun er en systembryder. En kastekugle mellem forskellige institutioner, der ikke kan håndtere hendes udbrud af raseri og barske ydre. Det eneste Benni ønsker, er at bo med sin mor igen, men moderen er ikke i stand til at håndtere sin datters uberegnelige opførsel. Systemet er ved at give op, men da Micha ansættes som hjælper på hjemmet, begynder Benni for første gang at åbne op. Benni knytter sig til ham alt imens Micha forsøger at balancere sin professionalisme med sit personlige engagement i Benni. De bevæger sig begge på usikker grund og de mindste ting truer med at få deres venskab til at bryde sammen.

De nye mutanter X-Men: The New Mutants'er en ny gyserfilm fra Marvels store X-Men-univers.

Filmen følger fire unge muntanter, der lige har opdaget deres evner, og som holdes på en lukket anstalt mod deres vilje.

Rahne Sinclair (Williams), Illyana Rasputin (Taylor-Joy), Sam Guthrie (Heaton) og Roberto da Costa (Zaga) er fire unge mutanter, der er indlagt til psykiatrisk observation på et afsondret hospital. Dr. Cecilia Reyes (Braga) mener, at teenagerne er til fare for sig selv og omverdenen, så hun overvåger dem nøje, alt imens hun forsøger at lære dem at tøjle deres mutantkræfter. Da den nytilkomne Danielle "Dani" Moonstar (Hunt) føjes til den unge gruppe, begynder der at ske mystiske ting på det dystre hospital.

Patienterne oplever hallucinationer og flashbacks, og både deres mutantkræfter - og deres venskaber - sættes på prøve i en kamp for at slippe derfra i live.