Ugens film: Familiefest, mælkekrig og gys

Tre premierefilm i Albertslundbiograferne fra torsdag

Albertslund Posten - 26. juli 2020 kl. 06:34 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er tre premierefilm i Albertslundbiograferne fra på torsdag.

Mælkekrigen er den første.

Inga (Arndís Hrönn Egilsdóttir) er for nylig blevet enke og driver nu et gældsplaget mælkelandbrug alene i en øde islandsk dal. Men Inga har fået nok af mange ting i sit liv, og beslutter sig for at tage kampen op mod de korrupte og magtfulde kræfter, der jævnligt truer hende og andre gårde i området. Tiden er inde for Inga til at finde sin indre stålvilje og snarrådighed frem i forsøget på at bryde fri af landbrugsgigantens monopol og leve sit liv på egne præmisser. Grímur Hákonarson, instruktøren bag BLANDT MÆND OG FÅR, er tilbage med et finurligt og underspillet drama om at kæmpe mod alle odds.

Unhinged Og så er der gys. Unhinged er en psykologisk thriller med Oscar-vindende Russell Crowe i hovedrollen. Filmen udforsker den skrøbelige balance, der er i et samfund, og skildrer hvordan en person kan blive presset til sit yderste og skubbet ud over kanten af noget så simpelt som et skænderi i trafikken. Rachel (Caren Pistorius) er kommet for sent ud ad døren på vej til arbejde. I et lyskryds kommer hun op at skændes med en fremmed mand (Russell Crow), der føler sig magtesløs og overset af systemet. Snart befinder Rachel - og alle hun elsker - sig i en situation hvor én mand har besluttet sig for at sætte et sidste præg på den verden som han foragter ved at lære hende en række dødbringende lektioner. Det følgende er et farligt spil mellem kat og mus, der viser én mands reaktion på et samfund der har vendt ryggen til ham.

Familiefesten Matriarken Andrea (Catherine Deneuve) glæder sig til at samle familien om sig for at fejre sin fødselsdag. Det eneste, hun ønsker sig, er en festlig dag i familiens skød. Men da hendes ældste datter, Claire (Emmanuelle Bercot), uventet dukker op efter at være 'forsvundet' i 3 år, ændrer arrangementet hurtigt karakter. Det er ikke nødvendigvis sentimentale årsager, som har drevet den tilsyneladende uligevægtige Claire tilbage: Hun er kommet for at fat i den del af familiens penge, som hun mener tilkommer hende. Inden længe raser uvejret mellem familiemedlemmerne. 'Fête de famille' er et klassisk, guldrandet familiedrama af den slags, franskmændene mestrer bedre end de fleste.