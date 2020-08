Billie fra New York rejser tilbage til sin familie i Kina, i "The Farewell". Pressefoto.

Ugens film: Familie-koks i Kina - og forbudt kærlighed i Frankrig

"The Farewell" og "Forført" er ugens to filmpremierer

I "The Farewell" følger vi Billi, der modvilligt forlader New York og rejser hjem til familien i Changchun i Kina. Anledningen er, at bedstemor Nai Nai kun har få uger tilbage at leve i, og familien skal samles for at sige farvel til hende.