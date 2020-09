Se billedserie "After We Collided" er baseret på Anna Todds bestsellerroman af samme navn. Pressefoto Foto: Josh Stringer

Send til din ven. X Artiklen: Ugens film: Dickens, romantik og standup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens film: Dickens, romantik og standup

Tre premierefilm i Albertslundbiograferne fra torsdag

Albertslund Posten - 08. september 2020 kl. 06:00 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Albertslundbiograferne har tre premierefilm på programmet fra torsdag.

After We Collided er baseret på Anna Todds bestsellerroman af samme navn, der startede som en online fanfiktion om musiker og tidligere One Direction medlem, Harry Styles, og blev en sensationel succes - først på Wattpad.com og senere som bog.

I After We Collided følger vi igen Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) og Tessa Young (Josephine Langford), der kæmper med konsekvenserne af at have slået op. Mens Hardin falder tilbage i nogle dårlige vaner, lander Tessa, bevæbnet med ny selvtillid, sin drømmepraktikplads hos forlaget Vance Publishing Company. Mens hun arbejder for forlaget Vance, fanger hun opmærksomheden fra sin smukke nye kollega Trevor (Dylan Sprouse), som er nøjagtigt den slags fyr, hun burde være sammen med. Han er klog, morsom, smuk og ansvarlig, men Tessa kan alligevel ikke få Hardin ud af sit hoved. Han er trods alt hendes livs kærlighed. Selv med alle deres misforståelser og vanskeligheder kan Tessa ikke benægte sin enorme tiltrækning til Hardin. Hun ville ønske, at hun kunne glemme sine følelser... men det er lettere sagt end gjort. Gennem alle deres op- og nedture, vil Hardin og Tessa blive ved med at kæmpe for at være sammen... selvom universet ønsker, at de skal være fra hinanden.

David Copperfield 'The Personal History of David Copperfield' er en komedie baseret på den populære roman af Charles Dickens fra 1850.

Den unge David Copperfield bliver efter at have fået en ny, kold stedfar sendt hjemmefra for at klare sig i den fattigste del af London. Men efterhånden som han bliver ældre, opstår muligheden for et bedre liv, og det lykkes ham endda at komme til penge.

Som David Copperfield bevæger sig igennem tilværelsen, møder han en lang række skæve eksistenser fra alle samfundslag, der inspirerer ham til at nedfælde sit liv og forfølge drømmen som forfatter.

'The Personal History of David Copperfield' er en moderne opdatering af den klassiske roman, der betragtes som en slags selvbiografi, da historien om Copperfields liv fra barndom til voksenalderen har mange ligheder med Dickens' eget liv.

The King of Staten Island "The King of Staten Island" er et semi-selvbiografisk komedie-drama om standupkomikeren Pete Davidson eller Tyler, som han hedder i filmen.

Tyler vokser op i Staten Island, og som mange andre amerikanere rammes han personligt og smerteligt i forbindelse med 9/11, hvor han mister sin far. Vi følger Tylers vej ind i stand up verdenen. I rollen som Tyler ses Pete Davidson, desuden medvirker Marisa Tomei, Pamela Adlon, rapperen Machine Gun Kelly, Steve Buscemi m.fl.

Judd Apatow har instrueret og har sammen med Pete Davidson og Dave Sirus skrevet manuskriptet.

Sidstnævnte har skrevet for bl.a. Saturday Night Live. For Pete Davidson bliver det hans debut som manuskriptforfatter.