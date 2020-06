Se billedserie "The Kindness of Strangers" er instrueret af danske Lone Scherfig, og har også danske Esben Smed på rollelisten.

Ugens film: Danskere foran og bag kameraet i New York-drama

Lone Scherfig står bag "The Kindness of Strangers", der også har en dansker på rollelisten

Albertslund Posten - 14. juni 2020

I en forfalden, tidligere glamourøs restaurant i hjertet af New York, mødes en række menneskelige skæbner på kryds og tværs.

Clara er en ung mor på flugt fra sin voldelige ægtemand. Alice er en genert traumesygeplejerske, der har fundet sit kald i at stå for en 'tilgivelses'-terapigruppe. Den nyligt løsladte Marc får et job som bestyrer af restauranten. Jeff er en ung mand, der desperat længes efter et sted at høre til.

Sådan lyder handlingen i "The Kindness of Strangers", der fra torsdag kan ses i Albertslundbiograferne.

Den er amerikansk, men der er danskere både foran og bag kameraet. Lone Scherfig, kendt for blandt andet "Italiensk for begyndere", har instrueret, mens Esben Smed, kendt som "Lykke-Per", også er på rollelisten.

Drama og gys Torsdagen byder på to premiere mere. Nemlig dramaet "The Peanut Butter Falcon" og gyseren "Brahms: The Boy".

I "The Peanut Butter Falcon" følger vi 22-årige Zak, der er født med Downs syndrom og bor på en institution.

Han drømmer om at blive professionel wrestler og har tyndslidt sit gamle VHS-bånd med optagelser af de største kampe. Med hjælp fra en anden beboer (Bruce Dern), stikker Zak en nat af for at forfølge sin store drøm.

Ugens "Brahms: The Boy" er ikke for de sarte. Det er en hårrejsende gyser, der følger op på "The Boy", om drenge-dukken Brahms, der spreder skræk og rædsel.