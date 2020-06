Ugens film: Dansk thriller til at starte sommerferien på

Maryam er en både ambitiøs og dygtig ung læge, der arbejder i en lille by i Saudi-Arabien. På trods af hendes kvalifikationer skal hun konstant kæmpe for at opnå respekt blandt sine mandlige kollegaer og patienter udelukkende grundet hendes køn. Da Maryam bliver forhindret i at rejse til Dubai i forbindelse med en jobsamtale, er det dråben der får bægeret til at flyde over. Frustreret over ikke at blive hørt og taget alvorlig, beslutter Maryam sig for at stille op til det lokale byvalg. Sammen med sine to søstre giver hun sig i kast med både fundraising og kampagneplanlægning, men efterhånden som lokalsamfundet bliver opmærksom på Maryams planer, stiger modstanden og presset. Både Maryam og hendes familie bliver konstant konfronteret med landets restriktioner mod kvinder, men Maryam nægter at give op.