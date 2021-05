Se billedserie Nikolaj Lie Kaas, Mads Mikkelsen, Lars Brygmann, Nicolas Bro m.fl.. i "Retfærdighedens ryttere". Foto: Rolf Konow Foto: Rolf Konow/Rolf konow

Ugens film: Dansk komediefabel får corona-repremiere

Det er nu muligt at se Anders Thomas Jensens komedie "Retfærdighedens ryttere", som blev brat lukket af corona-restriktioner sidste år

17. maj 2021

Anders Thomas Jensens nye komedie "Retfærdighedens ryttere" er en moderne fabel om fællesskab, universets tilfældigheder... og ja, selve livets mening.

Filmen havde premiere i efteråret, da corona lukkedes bipgraferne. Så nu er den her igen.

Den udstationerede militærmand Markus må tage hjem til sin teenagedatter Mathilde, da hans kone dør i en tragisk togulykke. Det ligner en tilfældighed, indtil matematiknørden Otto dukker op med sine to excentriske kollegaer Lennart og Emmenthaler. Otto var selv passager på det forulykkede tog og er overbevist om, nogen må stå bag.

Som indicierne hober sig op, står det klart for Markus, at det måske var et nøje orkestreret attentat, som hans kone tilfældigt blev offer for. Anders Thomas Jensens nye komedie er en moderne fabel om fællesskab, universets tilfældigheder... og ja, selve livets mening.

I hovedrollerne ses Nikolaj Lie Kaas, Mads Mikkelsen, Lars Brygmann, Nicolas Bro m.fl..

Ammonite Oscar-vinder Kate Winslet giver en af karrierens bedste præstationer overfor en ligeså stærkt spillende, Saoirse Ronan (Little Women) i det romantiske drama "Ammonite". Sat i en brusende og vild natur ved den sydengelske kyst, byder filmen på en gribende, følelsesladet og romantisk fortælling om to kvinder, der gennem hinanden finder nyt lys i tilværelsen.

England, 1840'erne. Den anerkendte palæontolog, Mary Anning, arbejder i en lille by nær den sydengelske kyst. Hendes mest berømte opdagelser ligger bag hende, og hendes arbejde består mest af at finde fossiler, som hun kan sælge til turister for at forsørge sig selv og sin aldrende mor.

En dag ankommer turisten, Roderick Murchison, til byen med sin hustru, Charlotte, der er ramt af en personlig tragedie. Roderick udtrykker stor beundring for Marys arbejde og tilbyder hende penge for at se efter Charlotte, mens han er bortrejst. Marys liv er en konstant kamp for at få pengene til at række, så hun har ikke råd til at takke nej. Hendes stolthed og passion for sit arbejde, fører dog hurtigt til sammenstød med en uinteresseret og ugidelig Charlotte. Men da uventede følelser langsomt begynder at opstå mellem dem, bliver det begyndelsen på en kærlighedsaffære, der vil ændre de to kvinders liv for altid.

The United States vs. Billie Holiday The United States vs. Billie Holiday handler om den ikoniske jazzsangerinde, mens hun bliver undersøgt i en amerikansk narko-efterforskning.

Billie Holidays unikke sangstemme, ekstravagante tøjstil og stærke personlighed har tryllebundet millioner af fans. Hun skaber sensation, da hun optræder med sangen Strange Fruit, som handler om lynchning i sydstaterne i USA.

Koncertsalene er udsolgte, og publikum opfordrer hende til at synge tidens mest kontroversielle sang. Derfor er Billie Holiday et voksende politisk problem, og man ønsker handling fra højeste sted.

I Narkopolitiet ved man, at Billie er stofmisbruger, og vil bruge det til at få hende dømt og fjernet fra scenen. Agent Jimmy Fletcher får til opgave at overvåge hende, og involverer sig mere og mere i den karismatiske kunstner.

Fletcher spilles af Trevante Rhodes fra MOONLIGHT, og filmen er instrueret af Lee Daniels, som stod bag de prisvindende dramaer PRECIOUS og THE BUTLER.

Nobody Hutch Mansells liv er pænt, velordnet og forudsigeligt. Han passer sine rutiner, sit arbejde, sin motion. Han passer på sin familie - også selv om forholdet med konen, Becky, er gået fra det rutineprægede til det følelsesløse. Og så sker indbruddet.

Selv om Hutch kunne have grebet ind og forsvaret sit hjem og sin familie, så gør han det ikke. Han lader dem bare tage pengene og stikke af. Hans søn foragter hans svaghed. Hans datter er knust, fordi tyvene tog hendes ganske værdiløse, men elskede armbånd.

En længe ulmende vrede blusser op i Hutch. Han beslutter sig at sætte tingene på plads med en dødbringende effektivitet, der ville have forbløffet både hans familie og hans venner på arbejdet. Men ikke de mænd, der kender ham fra gamle dage.

Da hans indestængte raseri går ud over en flok tilfældige bøller, kommer han imidlertid på tværs af den russiske mafia. Og de spiller ikke efter reglerne: de går efter familien. Det viser sig at være en stor fejl af dem, at tro at bogholderen Hutch bare er en Nobody