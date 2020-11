Ugens film: Dansk guldbryllup, Berlin-drama og Hollywood-action

For action-elskerne er der smæk for Hollywood-skillingen i "Honest Thief", der har Liam Neeson i hovedrollen.

Men han opdager, at politiet er langt værre end ham, og han må bekæmpe den korrupte autoritet for at rense sit eget navn.

Franz Biberkopf løslades fra fængslet, hvor han har siddet fire år for drabet på sin kæreste, og forsøger at ernære sig ved at sælge snørebånd, pornografi og nazistisk litteratur ved undergrundsstationen. Han kan ikke fungere i det herskende kapitalistiske system, som trues af opløsning og synes, at socialisterne bruger tiden på snak i stedet for handling.