Se billedserie ?Pagten? er Bille Augusts psykologiske drama med Birthe Neumann som KarenBlixen. Foto: Manuel Alberto Claro

Ugens film: Bille August går bag om om Blixen og Bjørnvig

To premierefilm i Albertslundbiograferne fra torsdag

Albertslund Posten - 02. august 2021 kl. 07:32 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Der er to Danmarkspremierer i Albertslundbiograferne fra torsdag.

"Pagten" er Bille Augusts psykologiske drama med Birthe Neumann som KarenBlixen.

Pagten tager sit udgangspunkt i historien om den unge digter Thorkild Bjørnvig og hans møde med den aldrende verdensstjerne Karen Blixen.

Det bliver et fatalt møde mellem to mennesker, som er i hver deres ende af både livet og karrieren. Bekendtskabet resulterer i en pagt, som kræver ufravigelig troskab fra Bjørnvigs side, mod at geniet Karen Blixen til gengæld tager ham under sine vinger. En pagt, der vender op og ned på deres liv og bringer dem begge ud, hvor de ikke kan bunde.

Thorkild Bjørnvig mødte Karen Blixen for første gang i 1948 - han var 30 år, hun var 63 år - og de knyttede et ganske særligt bånd.

Bjørnvig var en ung, letpåvirkelig og følsom digter med kone og barn. Blixen var en kvinde forud for sin tid - stærk, sammensat og dybt fascinerende.

Blixen og Bjørnvig havde lovet hinanden først at fortælle verden om pagten, når en af dem var død. Først 12 år efter Blixens død udgav Bjørnvig bogen 'Pagten' om sit og Blixens særlige og turbulente forhold.

Det blev Bjørnvigs mest berømte udgivelse, og det er denne erindringsbog, der danner grundlag for Bille Augusts film PAGTEN. Nu får publikum indblik i sider, som kun få kendte. En spændingsfyldt og fascinerende historie, som aldrig tidligere er fortalt på film.

Persiske lektioner I "Persiske lektioner" befinder vi os i Frankrig, 1942. Gilles bliver arresteret af SS-soldater sammen med andre jøder og sendes til en fangelejr i Tyskland. Han undgår med nød og næppe at blive henrettet ved at påstå, at han ikke er jøde men perser. Løgnen redder Gilles til at starte med, men nu bliver han beordret til at lære lejrens øverstkommanderende, Koch, at tale farsi.

Koch drømmer om at åbne en restaurant i Teheran, når krigen er slut. Gilles ved, at det gælder hans liv og udvikler et snedigt system til hele tiden at opfinde og huske nye ord på farsi. Gennem sprogundervisningen opstår en særlig relation mellem Koch og Gilles, som skaber jalousi blandt fanger og soldater.

Og imens elevens mistanke om lærerens fordækte sprogsnyd vokser dag for dag, forstår Gilles, at hans hemmelighed snart vil se dagens lys.

Instruktør Vadim Perelman stod bag den anerkendte og Oscarnominerede "House of Sand and Fog", og filmen er baseret på novellen "Opfindelsen af et sprog" af Wolfgang Kohlhaase.