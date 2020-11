Se billedserie "7 years of Lucas Graham" er er en dybt personlig historie om en kunstnerisk arbejdssejr og et forsøg på at slå rødder, mens hele verden vil have mere. Pressefoto

Ugens film: Bagom Lucas Graham og Viggo Mortensen bag kameraet

To premierefilm i Albertslundbiograferne fra torsdag

Albertslund Posten - 02. november 2020

"7 years of Lucas Graham" er en af ugens premierefilm i Albertslundbiograferne.

Set udefra går det godt for Lukas Graham - RIGTIG godt. Hver gang bandets karismatiske frontfigur Lukas Forchhammer sætter et nyt mål, opnår han det.

Han bliver signet på et stort internationalt label, han arbejder med de største producere, han bliver fløjet rundt i hele verden til de største scener for at spille sit verdenshit 7 Years.

Lukas begynder endda at stifte familie, men set indefra kan det være rigtig mange elementer at jonglere og få til at harmonere.

Drømmene kan nemt blive til mareridt. Gennem 7 år følger instruktør René Sascha Johannsen bandet i en hudløs og poetisk film om balancer.

Fra Christianias gader til swimmingpools i Los Angeles, fra skrumlede kassevogne til luksus privatfly, fra hjerteblod til hitlister. "7 years of Lucas Graham" er ikke kun forløbet omkring Danmarkshistoriens største hit. Det er en dybt personlig historie om en kunstnerisk arbejdssejr og et forsøg på at slå rødder, mens hele verden vil have mere.

Falling - instruktørdebut Vi bliver bagved. Nemlig bag kameraet. "Falling" er instruktørdebut for Viggo Mortensen.

I filmen undersøger han de brud og kontraster som præger en moderne familie.

"Falling" er et intimt drama om en mands forhold til sin aldrende far. John Peterson (Mortensen) bor med sin partner Eric og deres adoptivdatter Monica i det sydlige Californien. Hans far, Willis (Henriksen/Gudnason) er landmand, og hans holdninger og opførsel kommer af en langt mere traditionel tid og familiemodel. Da Willis rejser til Los Angeles for at besøge Johns familie og lede efter et sted at gå på pension, kolliderer deres to verdner. Willis' opførsel kan både være bidende og sjov - med udbrud der chokerer hans liberale familie.

Det gør ham elskelig for barnebarnet Monica, men det bliver næsten for meget for John, da der rippes op i gamle sår og nye skabes undervejs. Willis' hukommelse forsvinder hastigt, og hans tanker ledes tilbage til hans første kone, Gwen: en kærlighed der stadig har et solidt tag i ham en hel menneskealder senere. Imens far og søn konfronterer de omstændigheder, som har skabt splittelse mellem dem, ser vi op- og nedturene i deres forhold gennem 40 år, og deres forskellige erindringer om Johns mor, Gwen: fra mørke til lyse tider, fra vrede og jalousi over accept, latter, og den hårdt tilkæmpede gunst.