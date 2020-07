Se billedserie "Wild Rose" - bag om countrymusikken. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Ugens film: Bag om country-musikken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens film: Bag om country-musikken

"Wild Rose" og "Den gode hustru" er premierefilm i Albertslundbiograferne fra torsdag

Albertslund Posten - 19. juli 2020 kl. 06:41 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er to premierefilm i Albertslundbiograferne fra torsdag: "Wild Rose" og "Den gode hustru".

Wild Rose: Rose-Lynn har en blakket fortid og en fabelagtig stemme. Selvom hun er født og opvokset i Glasgow, brænder hun for den upolerede countrymusik fra USA, der består af tre akkorder og sandheden om livet. Hendes store drøm er at flytte til Nashville og slå igennem som sanger, men drømmen om at stå pa The Grand Ole Opry med skinnende cowboystøvler og eget band, synes meget lang væk, når man bor i Skotland, er alenemor til to og arbejder som rengøringskone. Med hjælp fra sin chef, som skaffer Rose et møde med en

legendarisk radiovært ved BBC og et par hårde verbale sandheder fra sin mor, Marion (Julie Walters), er Roses vej til lykken ma ske kortere end hun tror. Rose spilles af stortalentet Jessie Buckley, der har begejstret publikum og anmeldere verden over med sin autenticitet og fremragende sangstemme.

'Wild Rose' er en original og opløftende film om familie, livsdrømme og musik, der kommer direkte fra hjertet.

Lysten til at skrive en film om country-musik havde længe boet i manuskriptforfatter, Nicole Taylor. Hun forklarer: "Countrymusik er min store passion. Jeg har elsket den musik, siden jeg var 12 a r, og det er nok det emne, jeg ved allermest om i denne verden. Inspirationen til 'Wild Rose' var min egen besættelse af country-musik. Jeg har lyttet til det, mens jeg voksede op, og det er det eneste, jeg lytter til nu."

Taylor fremhæver den anden inspirationskilde, som fik hende til at skrive Rose-Lynns historie. "Jeg sa et talentshow en lørdag aften, og der var en kvinde med, som havde

en fantastisk stemme. Men så fortalte hun, at hun havde fem børn og en fortid som misbruger, og at et par af hendes børn var i pleje, og det fik mig til at stille spørgsmål ved, hvad hendes drømme egentlig burde være. Jeg havde en oplevelse af, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle håbe pa for hende. Hun var så utrolig talentfuld. Betød det, at hun skulle forfølge sit talent uanset om hendes liv var e t stort rod? Eller skulle hun, fordi hun var mor lægge sin drøm til side og tage ansvar for sine børn? Det dilemma fascinerede mig, fordi jeg ikke havde et svar".

Den gode hustru Paulette Van Der Beck (Juliette Binoche) og hendes mand har drevet husholdningsskolen i Bitche i Alsace i mange år. Deres mission er at træne teenagepiger til at blive perfekte husmødre på et tidspunkt, hvor det forventes, at kvinder skal tjene deres mand. Efter sin mands pludselige død opdager Paulette, at skolen er på randen af konkurs og er nødt til at påtage sig sit ansvar.

Mens skolen forbereder sig til årets husholdningskonkurrence i tv, begynder hun og hendes livlige studerende at stille spørgsmålstegn ved deres overbevisning, mens de landsdækkende protester i maj 1968 forandrer samfundet omkring dem. Paulette genforenes med sin første kærlighed, André (Edouard Baer), og med hjælp fra sin excentriske stedsøster Gilberte (Yolande Moreau) og den strenge nonne Marie-Thérèse (Noémie Lvovsky) går Paulette sammen med skolepigerne for at overvinde deres undertrykte status og blive frie kvinder.

Den gode hustru er en humoristisk og satirisk universel historie om solidaritet og ligestilling mellem kønnene.