Se billedserie Ulrich Thomsen er Danmarks ambassadør i Amerika. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Ugens film: Alt på et bræt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens film: Alt på et bræt

Fire nye film i Albertslundbiograferne fra torsdag

Albertslund Posten - 09. august 2020 kl. 06:18 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

film Der er fire nye film i Albertslundbiograferne med premiere torsdag.

Vores mand i Amerika: 9. april 1940 angribes Danmark af det nazistiske Tyskland med krav om øjeblikkelig og betingelsesløs kapitulation. Regeringen overgiver sig efter få timer og indleder herefter samarbejde med nazisterne. Men på den anden side af Atlanten sidder Danmarks ambassadør i Amerika, vovehalsen og verdensmanden Henrik Kauffmann, der er villig til at sætte alt på ét bræt. Han nægter at føje de tyske krav og iværksætter i stedet en rebelsk plan for at besejre Hitler og give den danske befolkning friheden tilbage

Instruktør: Christina Rosendahl.

Medvirkende: Ulrich Thomsen, Mikkel Boe Følsgaard m.fl.

Greenland Jorden bliver snart ramt af fragmenter fra en komet. Da nyheden spredes, bryder kaos løs. Ingeniøren John Garrity modtager besked om at melde sig på en militærbase med sin kone og søn, men ingen af deres venner eller familie har fået samme besked. På militærbasen bliver John skilt fra sin familie, og noget går galt, så nu må John kæmpe for at finde sin familie og sikre deres overlevelse under den voldsomme naturkatastrofe.

Forført 50-årige Claire (Juliette Binoche) er ikke tryg ved sine unge elsker, Ludo, så hun opretter en falsk profil på Facebook, hvor hun udgiver sig for at være Clara, en 24-årig ung kvinde. Ludos kammerat Alex fatter interesse for Clara, og Claire - fanget i sit alias - falder pladask for ham. Selv om forelskelsen udspiller sig i en virtuel verden, er følelserne, som blomstrer op, berusende ægte. 'Forført' er en fængslende erotisk thriller om kærlighed og begær i internettets tidsalder. Fantasi og virkelighed hvirvles konstant ind i hinanden, og tilskueren tages med bukserne nede mere end én gang. I rollen som Claire brillerer Juliette Binoche - både som forsmået og smaskforelsket.

SamSam Den unge og frygtløse SamSam har alt, hvad en kosmisk helt kan drømme om: kærlige, heroiske forældre, en masse supervenner og sin egen flyvende tallerken til at udforske rummet. Eller næsten alt … han har nemlig ikke har fået sine superkræfter endnu! Da Mega, den nye seje pige i byen, hævder, at hun kan hjælpe SamSam med at opdage sine overnaturlige evner, fører det dem ud på et spændende eventyr i det ydre rum, hvor SamSam vil lære, at venskab og mod kan være de stærkeste superkræfter, han nogensinde kunne ønske sig.