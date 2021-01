Først og fremmest vil jeg gøre det klart, at vurderer forvaltningen det er sundhedsskadeligt at være i en af vores bygninger, så skal hverken børn eller medarbejdere være i bygningerne, siger Marianne Burchall (Soc.).

Udvalgsformand om skimmelsvamp: Der arbejdes på flere løsninger

Hvis forvaltningen vurderer, at det er sundhedsskadeligt at være i en af vores bygninger, skal hverken børn eller medarbejdere være der, siger Marianne Burchall (Soc.)

Albertslund Posten - 09. januar 2021 kl. 07:58 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Spørgsmålet om hvad der skal ske med børnene i Jægerhytten, nu hvor de alligevel ikke kan komme over i Naverland, er AP gået videre med til Marianne Burchall (Soc.), formand for Børne- og Skoleudvalget. Hun svarer:

"Først og fremmest vil jeg gøre det klart, at vurderer forvaltningen det er sundhedsskadeligt at være i en af vores bygninger, så skal hverken børn eller medarbejdere være i bygningerne", siger hun, og fortsætter:

"Der bliver lige nu arbejdet på flere løsninger. Det er stadig planen, at børnene skal til Naverland, Forvaltningen ved dog ikke lige hvornår den er klar. Derfor er forvaltningen lige nu ved at undersøge niveauet for skimmelsvamp i Jægerhytten, for at undersøge om det et muligt at blive lidt længere i Jægerhytten indtil det er afgjort om det er muligt at genhuse på Naverland som planlagt eller om der findes en alternativ genhusning. Der arbejdes på begge modeller parallelt. Hvis der findes sundhedsskadelige forhold ved denne undersøgelse, vil institutionen blive flyttet hurtigere til noget midlertidig indtil genhusningsplanen er klar."

Hun lader forstå, at tidshorisonten for genhusningen afhænger af resultatet af undersøgelsen, og derfor kan være fra få dage til nogle uger.

Ændrer praksis Som nævnt er forældrene også utilfredse med ikke at være blevet ordentligt informeret, samt at det kun var på baggrund af forældrenes opfordring om at undersøge Naverland, at skimmelsvampen blev opdaget. Til det siger Marianne Burchall:

"Jeg er blevet orienteret om, at praksis for området omkring at fastslå skimmelsvamp, har været en visuel inspektion, når bygninger skulle tages i brug. På baggrund af de sidste par måneders oplevelser med skimmelsvamp i institutioner, både Naverland og Brillesøen, har forvaltningen besluttet at ændre praksis således, at der tages prøver, inden man tager tomme bygninger i brug i fremtiden. Det at der i denne situation har været et brugerønske som forvaltningen ikke har set, og som har været med til at forhindre at institutionen blev flyttet til en anden bygning med skimmel, vil jeg gerne rose. Derudover er det med til at gøre os dygtigere, og at vi ser på vores processer fremadrettet for at understøtte en skimmelproblematik, som ikke er set før"

Hun tilføjer, at forvaltningen har aftalt med Damgårdens forældrebestyrelse, at der er løbende kommunikation, når der er nyt om skimmelsanering af Jægerhytten.

"Kommunikation tilgår bestyrelse og forældre fra såvel Damgårdens leder og fra Forvaltningen. Damgårdens leder og forvaltningen har tæt kontakt om afledte opmærksomheder", siger hun.

Systematisk gennemgang De mange tilfælde med skimmelsvamp i daginstitutionerne, herunder også Brillesøen, betyder at der nu politisk er et forslag på vej om at undersøge hele området nærmere.

"Det har givet anledning til, at vi fra politisk side i to udvalg har indstillet til kommunalbestyrelsen, at forvaltningen i 2021 skal lave en systematisk gennemgang af bygningernes sundhedstilstand. Dagtilbudsområdet står først for i første halvår, hvorefter der bliver kigget på skoler og klubber", siger Marianne Burchall.