Albertslund er havnet i en skidt "Top 5", når det handler om at undgå Coronasmitte. Arkivfoto.

Udvalgsformand om kedelige Corona-tal: Brug for mere målrettet information

Det er sundhed generelt, og ikke kun Covid-19, der er en udfordring i Albertslund, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, der også peger på de nye muligheder for karantæne

Tallene for antal smittede med Covid-19 er, som tidligere omtalt på albertslundposten.dk, ikke gode for Albertslund eller vestegnen.

De seneste tal fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at ud af i alt 2.013 testede Albertslund-borgere er 137 blevet bekræftet smittet. Omregnet til per 100.000 indbyggere, der er det mest reelle tal, er der tale om 491, og det placerer Albertslund på en femteplads blandt landets 98 kommuner.

Det har fået mange til at spekulere i, både i landsdækkende medier og på de sociale medier, hvorfor vestegnen har så kedelige Corona-tal.

Det har blandt andet været fremhævet, at ikke mindst etniske minoritetsgrupper er hårdt ramt.

"Problemet med Corona er ikke forskelligt fra alle andre sygdomme. Vi har et generelt problem med sundheden i Albertslund, og derfor mener jeg heller ikke at det er så overraskende", siger Paw Østergaard Jensen.

Han henviser til, at kommunalbestyrelsen netop har vedtaget en ny sundhedspolitik. Og han afviser, at det kun handler om etniske minoritetsgrupper:

"Jeg anerkender, at det også handler om det. Men det handler i høj grad om strukturelle forskelle og social baggrund og livsvilkår i det hele taget. Derfor mener jeg heller ikke det er rimeligt at forsimple debatten med synspunkter om, at der er samlet mange til fællesbøn, eller noget i den stil."