Udvalgsformand beklager og lægger op til alternative løsninger på skimmelsagerne

Beklager

Hun skriver således i en tråd i gruppen "Du ved du er fra Albertslund..":

”Kære alle forældre

Dette forløb I og jeres børn er igennem kan hverken vi, som kommune eller jeg være tilfredse med og på ingen måder være stolte over. Det er bare ikke godt nok. Jeg kan virkelig godt forstå jeres frustrationer og vrede.

Der har været en lang række uheldige omstændigheder, som naturligvis ikke må gå ud over hverken børn, forældre eller medarbejdere. Nu skal den her sag løses hurtigt og på bedste vis.

Alle de forskellige ideer jeg har kunne læse i denne tråd, har jeg sikret, er taget med i hastegennemførte undersøger, om en eller flere af disse kunne være brugbare løsninger. Jeg ved, at der nu er fundet nye løsninger, og der er sendt et brev til jer om disse. De nye løsninger rummer gode og brugbare tilbud i Vikingelandsbyen, Albertslund Stadion og områderne deromkring samt Kildegården Skovhytte i Herlev Kommune.

Vi skal, når vi er kommet på den anden side af den aktuelle situation, lave en evaluering, så vi kan tage ved lære af forløbet, så vi undgår, at det ikke gentager sig.

Dette forløb har ikke været godt nok og alt for kaotisk. Udover at få fundet brugbare løsninger nu, vil jeg gøre mit til, at sådanne problemer og forløb ikke gentages. Jeg vil derfor bidrage til, at vi i kommunen grundigt får undersøgt vores institutioners tilstand.

Men til jer involverede vil jeg gerne igen beklage jeres oplevelser

Marianne Burchall

Formand for Børne- og Skoleudvalget”