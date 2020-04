Der er ros til både forældre, børn og personale for genåbningen. Her fra Herstedlund Skole. Foto: Jørgen Brieghel.

Udvalgsformand: Tak for en god genåbning

Forældre og børn er gået ansvarligt til den nye hverdag, siger Marianne Burchall

Albertslund Posten - 26. april 2020 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen

corona Der har været tale om en vellykket genåbning af skoler og daginstitutioner i Albertslund.

Det mener Marianne Burchall (Soc.), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Hun takker både forvaltningen, medarbejdere og ledere i kommunens dagtilbud og skoler for deres indsats omkring påsken, der gjorde genåbningen mulig fra torsdag den 16. april.

Samtidig glæder hun sig over den samlede politiske opbakning til planen for genåbning. Der er også roser til forældre og børn, "der er gået ansvarligt til den nye hverdag", som hun siger.

"Imponeret"

På skolerne blev de mindste elever mødt med "kys og farvel" zoner, som medarbejdere og ledere havde brugt dagene efter påske på at lave med spraymaling. Klasser blev opdelt og fordelt i klasselokaler rundt omkring på skolerne, så ikke for mange børn samles.

Ved daginstitutionerne tog de også imod på nye måder, hvor de nødvendige forholdsregler blev taget for at skabe en tryg genåbning. Rengøringspersonalet har haft travlt med at gøre ekstra godt rent, spritte af og gøre klar, så forældre trygt kunne aflevere deres børn.

"Jeg er imponeret over den indsats, der sker rundt omring i kommunen i den her særlige tid med coronavirus. En særlig tak skal lyde til ledere og medarbejdere i dagtilbud og på byens skoler for det store træk, I har gjort, så vi i sidste ugekunne åbne trygt og kontrolleret op til en noget anderledes hverdag. De har fundet en række gode løsninger, som betyder at vi lever op til de forholdsregler, der er nødvendige. Det samme gælder rengøringsafdelingen, hvor ledere og medarbejdere tager et stort ansvar og gør en kæmpeindsats, så vi lever op til myndighedernes skærpede krav om rengøring, så vi mindsker smitterisikoen. Det er vigtigt for at gøre medarbejdere, børn og forældre trygge i det her", siger Marianne Burchall om forberedelserne til genåbningen.

Politisk opbakning

I forlængelse heraf giver hun udtryk for, at hun er glad for at den samlede kommunalbestyreIse står bag den plan, som ligger bag genåbningen.

"På den baggrund tager skoler og institutioner en lang række forholdsregler, som er i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er alt fra rengøring af legetøj, vask af sengetøj, mere tid udenfor osv. Det skal alt sammen være med til at skabe tryghed omkring situationen, hvor børn igen går i skole og institution ovenpå en tid med isolation", siger Marianne Burchall, der også kvitterer forældrene for deres tilgang:

"Jeg synes summen af vores genåbning har været enormt positiv. Også forældre har håndteret situationen ansvarligt og tålmodigt, og det er vigtigt i en alvorlig situation som den her, som er ny for alle. Samlet set har det bidraget til, at vi er lykkes med at håndtere situationen med nedlukning, nødpasning og nu genåbningen. Tak for det."

I den gradvise åbning henstiller Marianne Burchall til, at vi alle stadig husker at tage ansvar og fastholde den respekt for myndighedernes forholdsregler, som er så vigtig for at vi undgår, at udviklingen løber løbsk og vores sundhedsvæsen ikke kan følge med. Det har vi netop undgået i Danmark, fordi vi har sat tidligt ind fra myndighedernes side og danskerne har taget ansvaret på sig.

Opstart rykkes

Under normale omstændigheder skulle kommende skolebørn starte i SFO 1. maj, så indkøringen bliver rullende her fra til skolestart i august. Men i år bliver det som så meget andet anderledes på grund af situationen med coronavirus.

Situationen og den nylige genåbning presser bl.a. medarbejderressourcer og kvadratmeter i SFO'erne pga. af alle de forholdsregler, som skal tages for at minimere coronasmitte. På den baggrund og af hensyn til den samlede planlægning har kommunalbestyrelsen besluttet at udskyde starten til 1. juni. Om det siger Marianne Burchall:

"Coronavirussen har haft mange følgekonsekvenser som f.eks. hjemmearbejde, hjemmeundervisning og nedlukning af fritidsaktiviteter. I forhold til overgangen fra daginstitution til SFO, handler det om, at det bliver så trygt som muligt for børnene og forældrene at starte på et nyt kapitel. Men det handler også om, at det skal være trygt og bæredygtigt for medarbejderne at tage imod børnene, så overgangen til SFO og skole bliver god. Det er vigtigt. Derfor har vi besluttet, at skyde starten i SFO for kommende skoleelever til 1. juni", siger hun, og fortsætter:

"Børnene fortsætter en måned mere i eksisterende dagtilbud. På den måde får SFO'erne tid til at planlægge opstarten for børnene under de nye præmisser, så den bliver god og tryg på trods af den særlige situation med coronavirus. Børnene vil stadig nå at opleve den rullende indkøring til skolelivet, som er formålet med at starte i SFO noget tid inden skolestart. Beslutningen vil betyde, at daginstitutionerne skal tage en ekstra tørn i maj måned. Det er jeg sikker på, at de vil klare godt og ansvarligt. Og jeg vil på forhånd gerne sige dem tak for den ekstra indsats, som det kommer til at medføre."

Albertslund Kommune opdaterer om forholdsregler og tiltag i kommunen på www.albertslund.dk/corona. Det er også muligt at følge med på kommunens facebookside, www.facebook.com/albertslundkommune.