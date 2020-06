En 2-minus-1-vej skal gå her fra kommunegrænsen mellem Egedal og Albertslund (skiltet tv.) og frem til Risby. Foto: due. Foto: Finn Due Larsen

Udvalgsformand: Gerne flere cykelstier, men...

2 minus 1-vejen mellem Risby og Ledøje er en god løsning for at øge trafiksikkerheden, fastholder Vivi Nør Jacobsen (SF), efter at have besigtiget forholdene nærmere

Albertslund Posten - 09. juni 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er der brug for en cykelsti mellem Risby og Ledøje?

Det spørgsmål er blevet aktuelt, efter AP omtalte den 2 minus 1-vej som kommunalbestyrelsen har besluttet skal anlægges mellem de to byer, og som betyder at farten skal sættes ned fra 80 til 60 km/t.

En borger, Benny Klausen, har rejst kritik af planerne, da han mener der i stedet er brug for en forlængelse af cykelstien fra Ledøje til Risby, som dermed vil krydse over kommunegrænsen mellem Albertslund og Egedal, langs 2 minus 1-vejen.

Vivi Nør Jacobsen (SF), der er fungerende formand for Miljø- og Byudvalget, har besigtiget cyklist-forholdene nærmere i det kommunale "grænseland", og hun siger:

"Tanken om at få flere cykelstier i Albertslund er god. Og der er ingen tvivl om, at vi bør tænke mere sammen som kommuner, når det handler om planlægning af cykelstier på tværs."

Men udvalgsformanden har ikke ændret holdning til at beslutningen om en 2 minus 1-vej på en del af strækningen mellem Risby og Ledøje er den rigtige:

"Det er en god løsning, der sikrer en større og trafiksikkerhed end i dag, og jeg er glad for, at løsningen også blev bakket op i høringssvarene af blandt andet politiet", siger Vivi Nør Jacobsen.

Samtidig henviser hun til, at langt den største del af en eventuel forlængelse af cykelstien i området vil skulle anlægges i Egedal Kommune, og at det derfor først og fremmest er i nabokommunen, at initativet til en eventuel beslutning vil skulle tages.

Gode erfaringer Som tidligere omtalt har også grundejerforeningen i området sagt god for 2 minus 1-vejen. Vivi Nør Jacobsen henviser samtidig til, at der i andre kommuner er gjort gode erfaringer med 2 minus 1-vejen.

Meningerne er delte om en 2 minus 1-vej, som kort fortalt handler om at snævre vejen ind til én vejbane og anlægge en bred vejkant i begge sider.

AP har for sammenligningens skyld kigget lidt på erfaringer fra Frederikssund Kommune. Her har den kommunale administrationen i 2019 evalueret tre 2 minus 1-veje.

En trafik-undersøgelse viste, at trygheden og tilfredsheden blandt de bløde trafikanter var højnet, men:

"Blandt bilisterne er der generelt sket et fald i trygheden", skriver administrationen. Men fortsætter så:

"..hvilket ikke nødvendigvis en ulempe, idet det kan medføre øget opmærksomhed og lavere hastigheder."

Vivi Nør Jacobsen er derfor også fortrøstningsfuld:

"2 minus 1-vejen kommer ikke med garantier, men en skærpet opmærksomhed, opmærkning af at her skal der viges for cykler og en sænket hastighed lyder på alle måder som en bedre løsning, end den vi har i dag", siger hun.