Udsolgt i kirken til jul - se lysshow i stedet for

"Der gik kun få dage fra tilmeldingerne åbnede, til pladserne i kirken blev reserverede. Når man nu ikke kan komme i kirke, kan man noget andet. Menighedsrådet har nemlig arrangeret det lokale lysfirma Valet Lys/Lyd til at sætte spot på julen og kirken med et julelysshow", fortæller sognepræst Marianne N. Kristensen.

Det har været vigtigt for Herstedvester Sogns Menighedsråd at gøre noget ekstra, så kirken stadigvæk kan være omdrejningspunkt for julen - omend på en anden måde.

"Målet er", siger han, "at kirken i juledagene står smukt og giver ro og lyst til refleksion og eftertænksomhed i den for os alle svære tid".

Lyset vil pege imod kirken og op i træerne, samt på jorden. Der vil ikke være lys, der lyser direkte ud fra kirkegården, for ikke at genere naboerne. Lyset vil være tændt i tiden omkring julen fra solnedgang til senest midnat, fortæller Ramus Eisted. Det er brødrene Jacob og Nicolai Valet, der står for det. De er to gamle Albertslund-drenge.