Udsigt til en ny låneaftale for Kulturhuset Birkelundgaard

Forslag om, at Kulturforeningen kan råde over Birkelundladen 10 måneder om året, mod at andre foreninger kan booke laden i de ro øvrige måneder er til politisk behandling

Albertslund Posten - 25. august 2020 kl. 05:36 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny 10-årig låneaftale mellem Albertslund Kommune og Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard kan muligvis blive indgået nu.

Et forslag til en aftale behandles i denne uge i Kultur- og fritidsudvalget og vil formentlig ende på kommunalbestyrelsens bord på det kommende møde.

Aftalen betyder kort fortalt, at Kulturforeningen har råderet over Birkelund laden et vist antal måneder om året. I de andre måneder kan andre foreninger booke laden. Kulturforeningens udstyr og stole kan lejes af øvrige foreninger. Til gengæld får Kulturforeningen så støtte af kommunen for at stille effekterne til rådighed.

Forslag til en aftale Ordlyden af den nye aftale er ifølge indstillingen til sagen sådan:

Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard har råderet over Birkelundladen 2 x 5 måneder om året. Månederne fastlægges ved indgåelse af aftale. For eksempel marts-august og september-januar.

Inden for de to resterende måneder kan andre foreninger booke Birkelundladen (evt. via Webbook/Foreningsportalen). Disse to måneder skal være fast defineret minimum et år i forvejen af hensyn til Kulturforeningens planlægning.

I denne model er Kulturforeningen ikke forpligtiget til at indgå i dialog omkring 2-4 samarbejdsarrangementer om året, da udlån til andre foreninger udelukkende vil foregå i de forudbestemte måneder.

Kulturforeningen får et tilskud på 5.000 kr. oven i foreningens driftstilskud for leje af udstyr.

Der forventes at være 4-8 arrangementer med andre foreninger årligt.

Der gives desuden et årligt tilskud på 7.500 kr. for at varetage viceværtsopgaven.

Det foreslås, at låneaftalen træder i kraft den 1. januar 2021 og er 10-årig.

Efter 4 år kan aftalen opsiges fra begge parter med et varsel på minimum et år til den 31. december. Lignende aftaler med f.eks. Foreningshuset Roskilde Kro, HIC, Albertslund Skytteforening og de tre spejderforeninger er som udgangspunkt 10-årige.

Længe undervejs Forslaget til en låneaftale mellem Albertslund Kommune og Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard har været længe undervejs.

Knasten i aftalen er, at budgetpartierne har aftalt, at der skal åbnes mere op for Birkelundgaard, så flere foreninger får adgang til stedet.

Det kunne i princippet være enkelt nok. Problemet er bare, at Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard er en ganske særlig forening med en ganske særlig historie.

Frivillige albertslundere har nemlig for mange år siden forvandlet en faldefærdig lade fra at være en kommunal oplagringsplads for diverse effekter til at være en kulturel perle med mange forskellige arrangementer. Af samme grund blev der for ti år siden indgået en låneaftale, som gav kulturforeningen råderet over laden, haven og længerne m.v. Selve hovedhuset har kunnet bruges i forbindelse med arrangementer i gården og haven. Men ellers har Albertslund Kunstforening og andre (politiske) foreninger mulighed for at disponere over hovedhuset.

Midtvejs gav kommunen støtte til, at selve laden kunne renoveres.

Udstyr Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard har selv investeret i al inventar, stole, lyd- og lysanlæg.

Det kan andre ikke uden videre råde over.

Sagen blev første gang politisk behandlet i april i år. Her blev sagen dog sendt tilbage til forvaltningen.

Politikerne ønskede bl.a. svar på, hvorfor laden ikke kan benyttes af alle andre foreninger. Hvad vil konsekvensen være, hvis forslaget til ny låneaftale ikke vedtages.

Sagen blev forsøgt behandlet igen i maj for endeligt i juni at blive udsat på ubestemt tid.

Men nu er den altså igen oppe til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Denne gang med et nyt forslag til en låneaftale.

