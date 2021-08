En del huse i Albertslund står tomme - bl.a. på grund af renovering eller på grund af fraflytning som følge af skimmelproblemer. Arkivfoto

Udfordring: Der mangler borgere til at betale budget 2022

Befolkningstallet i Albertslund er lavere end forventet, og det sætter sit præg på næste års budgetlægning

Albertslund Posten - 21. august 2021 kl. 06:39 Af Jørgen Brieghel

"Befolkningstallet i Albertslund er 964 lavere, end det er i de prognoser, vi har lavet tidligere. Og da kommunens udligningstilskud fra staten beregnes efter det aktuelle befolkningstal, betyder det, at vi står med en udfordring. Det ser ud som om, der vil mangle 26 mio. kr. på driften i det kommunale budget for 2022 og nogenlunde samme tal i de efterfølgende år. Så vi har en udfordring i forbindelse med budgetlægningen for næste år", siger borgmester Steen Christiansen.

Der mangler ganske enkelt borgere til at betale.

Forhandlingerne om næste års budget går i gang nu. De politiske partier i kommunalbestyrelsen er i weekenden inviteret til budgetseminar, hvor budgettet diskuteres.

Samtidig er borgerne inviteret til borgermøde i Kongsholmcentrets sal om budget - det finder sted mandag den 30. august. Læs mere på www.albertslund.dk

Forklaringen Men hvad er forklaringen på, at der mangler borgere i Albertslund?

"Rent faktisk er der omkring 550 boliger i Albertslund, der af forskellige årsager ikke er beboede", siger Steen Christiansen. "Det er f.eks. på Galgebakken og i Blokland. Årsagerne er, at boligområder er ramt af skimmelsvamp, så beboerne er flyttet. Desuden er der helhedsplaner på vej, så andre borgere er genhuset andre steder".

Problemet vil naturligvis løse sig selv, i takt med at renoveringerne færdiggøres, og i takt med, at byudviklingen, der er i gang, får nye folk til at flytte ind.

"Men det er ærgerligt lige nu, fordi det får betydning for, hvad vi kan i kommunen", siger Steen Christiansen.

Byudvikling "Vi står over for en meget omfattende byudvikling af bl.a. COOP-grunden, Fængselsgrunden og Hersted Industripark, som betyder, at mange tusinde nye albertslundere vil flytte til inden for en årrække", siger Steen Christiansen. "Det kræver, at den såkaldte menneskelige infrastruktur er på plads. Frem mod 2030 vil der formentlig blive brug for ca. 10 nye daginstitutioner, og skolekapaciteten skal også udbygges, så vi i 2030 har en ny skole klar".

Meningen var, at der meget snart skulle sættes gang i de planer.

"Men som det ser ud nu, kommer vi til at drosle ned på anlægsbudgettet, og vi må have en langsommere udbygning, end vi havde planlagt. Det skulle kunne klare en stor del af den manko på 26 mio. kr. der er i næste års anlægsbudget".

God nyhed "Den gode nyhed er, at indflytningen af borgere i de nyeste boligområder Lækrogen og Rådhushave ikke er indregnet i befolkningstallet. Og der er tale om en midlertidig situation. Jeg forventer, at befolkningstallet allerede næste år vil rette sig igen. Vi må så bruge opbremsningen fornuftigt: Til at planlægge grundigere, hvad vi får brug for at bygge af daginstitutioner, og hvilket skoleprogram, der skal sættes i gang", siger Steen Christiansen.

Budgetkataloget I denne uge præsenteres politikere og borgere for det såkaldte budgetkatalog. Et katalog, der rummer muligheder for at spare eller omlægge den kommunale service.

"Der er dog ikke lagt op til, at vi skal ud i en stor sparerunde på den kommunale service", siger borgmesteren, selvom der lægges op til at spare ca. 20 mio. kr. på den kommunale drift.

Han tilføjer, at det årlige særtilskud fra staten ikke er indregnet i budgettet endnu.

"Størrelsen af det kender vi først om en måneds tid, og det kan gøre det nemmere at lande budgettet", siger Steen Christiansen. "Samtidig har vi en ansøgning liggende hos ministeriet om lånoptagelse til forskellige projekter i anlægsbudgettet. Også her forventer vi svar inden for en måned".

Budgettet for 2022 skal være vedtaget af kommunalbestyrelsen senest 13. oktober 2021.