Ud i naturen: 1.A var miniforskere for en dag

"Hele idéen med miniforskermetoden er, at de små elever skal lære at forske. De skal undre sig, undersøge og blive klogere. Og det virker. De er så meget på de her børn. Der er mere ejerskab, fordi de arbejder med deres egen undren. Så jeg skal klart have nogle af de her metoder med i det videre arbejde på naturskolen", fortæller Inge Christensen.