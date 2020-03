I et år har der været mulighed for at komme på biblioteket uden for den normale åbningstid.

Ubemandet bibliotek er en succes - trods episoder med ballade

"Vi skal forsøge at løse balladen med unge på biblioteket særskilt og ikke som en del af den udvidede åbningstid", mener kulturudvalgsformand Hediye Temiz

Albertslund Posten - 18. marts 2020

Albertslund Bibliotek kan benyttes uden for normal åbningstid. Man logger sig ind med sygesikringsbevis, og kan så bruge biblioteket, selvom det normale personale ikke er der.

Ordningen har kørt et år og blev evalueret af kommunalbestyrelsen på det seneste møde.

Der er lavet statistik, som viser en stigende besøgstal.

Hen ad vejen har der været episoder med unge, som også kom ind på biblioteket og skabte uro og utryghed blandt brugerne. Derfor har man nu en fast vært på, som kan håndtere episoder, inden de opstår. I sidste ende kan kommunale vagter tilkaldes.

Det er typisk søndag aften, der har været ballade med gruppen af unge.

Som noget nyt skal værterne nu indrapportere hændelser efter et trafiklyssytem for at fortælle om hændelsernes grad.

Ærgerlige episoder På kommunalbestyrelsesmødet sagde kulturudvalgsformand, Hediye Temiz (Rad.):

"Først vil jeg sige, at det er ærgerligt, at der har været nogle af de lidt slemmere episoder. Men når vi ser på besøgstallet, så er det en positiv ting, at vi har ubemandet ting. Flere og flere benytter sig af det. Men der er en gruppe unge, som ikke opfører sig godt. Politiet har kørt en kampagne ved Kanalen, og det betyder, at de unge har trukket væk derfra og op til biblioteket. Vi behandler i virkeligheden to sager her. Vi kunne måske godt have forudset, at de her ting ville ske, da vi vedtog ubemandet bibliotek. Men måske skulle vi se på at løse problemerne med de unge på en anden måde, så de ikke laver ballade. Måske skal vi hjælpe dem på en helt anden måde. Bibliotekets ledelse er generelt meget positiv over for at have det ubemandede bibliotek. Som studerende er jeg glad for, at jeg kan blive her i vores bibliotek og bruge det til at læse i om aftenen".

Har vi sparet for meget? Lene Rygaard Jessen (Enh.) sagde:

"Jeg gætter på, at det folk værdsætter er den udvidede åbningstid - ikke den manglende bemanding. I forhold til balladen, kunne det være interessant at se, om den er blevet mindre, nu hvor der er kommet kontrol over nogle af de unge. Vi skal også reflektere lidt over, hvordan børn opfører sig. Vi ved, at hvis børn ikke kan få de voksnes opmærksomhed, så laver de ballade for at få opmærksomhed. Vi må tænke over, om vi har fået sparet for meget på børne- og ungeområdet, siden vi har så mange problemer i øjeblikket".

Positiv evaluering "Det er positivt, at der er kommet en grundig evaluering af sagen", mente Nils Jul Gjerlev (Kons.) "Vi har også fået værten ind i de udvidede åbningstimer. Det er fint, at værten er der undtagen i tidlige morgentimer. Også positivt, at der er fokus på det nye reglement. Hold fast i, at et bibliotek skal være et sted med ro og for at søge oplysning. Ikke alt muligt andet".

Mehmet Kücükakin (SF) var også glad for, at sagen evalueres nu:

"Det er positivt, at man kan bruge biblioteket uden for normal åbningstid. Albertslunderne har efterhånden taget det her til sig. Statistikken udvikler sig positivt. Værten har en vigtig rolle, fordi der er meget, der skal spille på biblioteket. Brugerne spørges, hvad de synes. De fleste føler sig trygge og har ikke oplevet noget utrygt. Det er fint. Nogle enkelte har dog oplevet uønsket adfærd. Vi synes, det skal løses af dialogens vej. Det kan f.eks. ske ved, at værten er i dialog med de unge - ellers kan vagten bruges. Det er især søndage, man skal være opmærksom på", påpegede han.

Drop det! Allan Høyer (DF):

"Det er sjovt, at nogle forsøger at tage det positivt op mht stigende besøgstal. Det havde vi også haft med bare udvidet åbningstid med bemanding. Jeg synes, det her forsøg skal lukkes og åbningstiden udvides med bemanding. Mange andre kommuner har de samme problemer med det her. Lad os stoppe det", mente han.

Til det svarede Hediye Temiz:

"Jamen i Albertslund skal vi år efter år spare. Hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Det her er ekstra service til borgerne. Vi ville ikke kunne klare det på anden måde end ved ikke at have bemanding".

Herefter blev evalueringen tiltrådt.