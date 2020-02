Tredje fængsling: 16-årig sigtet for overfald på station

Politiet har foretaget den tredje anholdelse i sagen om overfaldet på Albertslund Station den 14. februar.

En ung mand på 16 år er blevet sigtet og varetægtsfængslet af retten i Glostrup.

Det skriver Vestegnens Anklagere på Twitter. Her fremgår det også, at fængslingen er gældende til den 3. marts.

Tidligere er både en 17-årig og en 15-årig ung mand blev anholdt, sigtede og varetægtsfængslede i den samme sag.

Overfaldet mod en 17-årig vakte stor opsigt, da offeret bagefter valgte at dele et billede af sig selv på de sociale medier.