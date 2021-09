Tre partier trækker sig fra arbejdsgruppe: 'Albertslund Motorsports Center er død'

Fremtidens for Albertslund Motorsports Center besluttes af en arbejdsgruppe. Men nu forlader tre partier gruppen, fordi de ikke mener den åbner reel mulighed for at dyrke motorsport. Arkivfoto

"Der er for os at se ikke længere noget der taler for en særlige politisk bevågenhed, AMC er død", lyder det fra SF, De Konservative og Dansk Folkeparti

SF, De Konservative og Dansk Folkeparti har trukket sig fra den arbejdsgruppe, der i øjeblikket planlægger fremtiden for AMC - Albertslund Motorsports Center.

De siger i en udtalelse til Albertslund Posten:

"I foråret besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af A, B og V sløjfede banerne til motorsport i Hyldagerparken og dermed fjerne grundlaget for det AMC vi kendte. I den forbindelse nedsatte kommunalbestyrelsen en arbejdsgruppe til, at finde dels en midlertidig, men efterfølgende også en permanent løsning til AMC's fremtidige placeringen. Efter en række møder er den midlertidige løsning fundet, løsningen er ikke perfekt, langt fra, men ud fra de modeller der er blevet diskuteret (og udfordret), nok den mindst ringe. Vi undertegnede har indgået i den arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen er nu der i sit arbejde, at den fremtidige placering skal findes og samtidig skal modellen for det fremtidige AMC grundlægges.

Ud fra diskussionerne og løsningsmodellerne tror vi ikke længere på et AMC. Der kan muligvis komme en "blindtarm" med lidt motorsport indkapslet i en regulær klubløsning. Det er ikke på det grundlag vi valgte at gå ind i arbejdet, vi ville sikre en løsning med et tydeligt element af motorsport og i det sydlige område af Albertslund. Vi finder derfor at forudsætningerne har ændret sig så meget, at grundlaget for en særlig arbejdsgruppe for AMC er væk. Arbejdet der nu pågår kunne ligesåvel være forankret i Børne og Skoleudvalget, hvor klubberne jo hører til og hvor de to andre nye klubber er forankret.

Der er for os at se ikke længere noget der taler for en særlige politisk bevågenhed, AMC er død.

Vi ser derfor ikke det store perspektiv i at fortsætte i arbejdsgruppen og vælger derfor af forlade denne med øjeblikkelig virkning".

Vi har prøvet.. Leif Pedersen (SF) forklarer til AP, hvorfor de tre ikke vælger at fortsætte i gruppen, forsøge at påvirke tingene og siden lade deres stemmer i kommunalbestyrelsen afgøre den endelige beslutning:

"Vi har prøvet og vi har udfordret i forhold til alternative muligheder og alternative placeringer i Albertslund, men reelt er der ikke ret mange tilbage i takt med afdækningen, så i forhold til beslutningsforslaget i kommunalbestyrelsen, er tingene efterhånden ret låst".

"Vi får ikke baner i Albertslund, det lå klart med beslutningen i kommunalbestyrelsen", fortsætter Leif Pedersen. "Men for os og se, er det en nødvendighed stadig at have et tilbud til de børn, der benyttede AMC og i det område af Albertslund. Ingen af delene ser jeg for mig - medmindre man beslutter at placere klubben på Hyldagergrunden. Det vil dog så nok blive mere et traditionelt klubtilbud, noget de nuværende brugere af AMC ikke har haft valgt til da de valgte at gå i klub".

"Hvorfor ikke blive, jo arbejdsgruppen for AMC giver jo skæret af, at det er noget særligt. Det syntes jeg ikke længere der er udsigt til, derfor ingen grund til at holde fast i den illusion - og blåstempling", lyder det fra Leif Pedersen.

Det er vedtaget af et flertal i kommunalbestyrelsen, at AMC ikke skal plæaceres i Hyldager Bakker, hvor der planlægges boligbyggeri.