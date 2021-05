Tre borgerlige indgår valgforbund: Der er plads til flere

Partierne tiltræder aftalen for, som det udtrykkes, at minimere stemmespild i den borgerlige blok. Samtidig lader man forstå, at flere borgerlige partier kan komme med senere.

Det siger partierne

"Vi er i Venstre glade for at vi har kunne indgå et valgforbund med Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, og vi håber med valgforbundet at vi kan få skabt en bedre balance i kommunalbestyrelsen. Det fælles valgforbund er en måde at sikre, at der ikke går stemmer til spilde, og vi er i Venstre åbne for at udvide valgforbundet med flere partier inden valget", siger Sofie Amalie Buhl Blomsterberg (V).