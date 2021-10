100 borgere var mødt frem til debatmødet. Foto: Gate 21

Trafikstøjen på vestegnen blev sat til debat

100 borgere var mødt frem til debatmøde om trafikstøj.

Albertslund Posten - 01. oktober 2021

"'Vi skal stå sammen om at gøre opmærksom på trafikstøj - så kan vi bedre få Christiansborg i tale."

Sådan lød det samstemmende fra flere borgmestre og lokalpolitikere fra hovedstadsregionen til et debatmøde onsdag i Albertslund.

Knap 100 støjinteresserede borgere var mødt op hos Gate 21 til en sen eftermiddag med debat om den trafikstøj, de oplever i deres hverdag.

"Hos os har vi toget, Roskildevej og motorvejen, der giver støj. De største problemer kommer fra motorvejen og Roskildevej - særligt i myldretiden. Det er drønbelastende, når vi er ude i haven, og vi har ikke så tit døre og vinduer åbne," fortalte Erik Lind der bor på Skærager i Albertslund, om de gener borgerne oplever.

Han var en del af panelet til debatmødet.

Og der er god grund til at kigge på problemet. Ifølge den obligatoriske støjkortlægning er der 261.000 støjbelastede boliger i de 14 kortlagte hovedstadskommuner. Det er en tredjedel af alle støjbelastede boliger i Danmark og over halvdelen af alle boliger, der er belastet af støj fra statens veje. Alene i Vallensbæk Kommune er tre ud af fire boliger støjbelastede over den vejledende grænseværdi.

Det fortalte chefkonsulent Johnny Lund-Wendt fra Rambøll i et oplæg på debatmødet.

Samarbejde er vejen frem Samarbejde mellem hovedstadskommuner er vejen frem, lød det:

"Vi er nødt til at råbe i fælles flok - trafikstøjen har så store samfundsøkonomiske konsekvenser, at vi er nødt til at gøre noget ved det. Også i samarbejde med staten," sagde Helle Adelborg, borgmester i Hvidovre Kommune.

Hun var en del af mødets debatpanel, som desuden bestod af:

Lars Gaardhøj, regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Marianne Friis-Mikkelsen, næstformand for Teknik- og Miljøudvalg i Vallensbæk Kommune, Michael Fenger, borgmester i Gentofte Kommune og Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune. Alle paneldeltagere er en del af Silent City-samarbejdet, som stod bag debatmødet.

Netop statens veje er en væsentlig del af problemet i hovedstadsområdet. Derfor samarbejder ni kommuner og Region Hovedstaden i initiativet Silent City om at gøre opmærksom på problemet overfor Christiansborg, om at samle og formidle viden om trafikstøjen og dens konsekvenser, og at lave demonstrationsprojekter rundt omkring i kommunerne for at finde de gode løsninger, der kan mindske støjen.

Påvirker helbreddet "Støjen påvirker borgernes hverdag og helbred. Det er kernen i den politiske opgave - at reducere støjpåvirkningen. Meget af transporten sker i bil - og det medfører stor støjbelastning. Når vi arbejder sammen, får vi ny viden og nye muligheder, vi skal være klar til at sætte i spil. Vi mangler staten her rundt om bordet, da det er de statslige veje, der støjer mest. Infrastrukturplanens støjpulje er et første skridt", sagde Steen Christiansen.

Staten skal også på banen i hovedstadsregionen, fremgik det.

I regeringens Infrastrukturplan 2035 - Danmark Fremad er der afsat tre milliarder kroner til at gøre noget ved trafikstøjen fra eksisterende veje - primært til støjskærme. Af de penge er 600.000 millioner kroner allerede dedikeret til konkrete støjprojekter i hele Danmark fra 2022. Og det er et skridt på vejen. Det er endnu ikke fastlagt, hvordan de øvrige midler skal udmøntes - og hvem der får glæde af dem.

"Samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden er rigtig godt. I hovedstadsområdet kan vi på støjområdet i store træk blive enige, men alle regioner byder ind på midlerne i Infrastrukturplanen. Derfor skal vi stå bedre sammen i regionen. Og ikke mindst gøre opmærksom på støjkortlægningerne. De støjplagede borgere bor især i hovedstadsregionen. Så læg pengene der," pointerede Lars Gaardhøj.

