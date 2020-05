Her ved kommunegrænsen, hvor vejen frem til Risby skal være en 2-minus 1-vej, bør der anlægges en cykelsti i venstre side, mener Benny Klausen. Foto: due.

Trafik i 'grænselandet': Kommuner bør sammen sikre bedre cykelforhold

En forlænget cykelsti fra Ledøje til Risby vil være en bedre løsning end den kommende 2-minus 1-vej, mener Benny Klausen

Albertslund Posten - 26. maj 2020

Den 2-minus 1-vej, som skal anlægges udenfor Ledøje, fra Albertslund-siden af kommunegrænsen frem mod Risby, vil give store problemer for cyklister i området.

Det mener Benny Klausen, om det projekt, som kommunalbestyrelsen i Albertslund, som tidligere omtalt, netop har vedtaget.

Og som Egedal som nabokommune er blevet hørt om, og har sagt god for.

"Jeg har flere gange over for Albertslund Kommune frarådet 2-minus 1 vej", siger Benny Klausen.

Problemet er, mener han, at ved en 2-minus 1-vej vil cykelstien på vestsiden af Ledøjevej ende blindt i Ledøje, tæt ved kommunegrænsen.

"Så cyklisterne bliver nødt til at krydse vejen, for at komme over på 2-minus 1-vejen."

Vil ikke sikre trafikken Derfor bør løsningen i stedet være, at cykelstien der ender blindt, forlænges på østsiden, så den går henover kommunegrænsen, langs 2-minus 1-vejen, frem mod Risby. Det mener Benny Klausen, der har kontaktet både Albertslund og Egedal kommuner med forslaget.

"Den løsning har Egedal sagt ja til for mange år siden, da jeg foreslog det til begge kommuner, men der sker hele tiden udskiftning af både folk i forvaltning og kommunalbestyrelser."

Han stiller sig kritisk overfor, at en 2-minus 1-vej, som det er anført af forvaltning og politikere i Albertslund, vil sikre trafikken bedre for cyklister og "bløde trafikanter". Forvaltningen har henvist til gode erfaringer med en lignende vej på Østbakkevej, mellem Albertslund og Ballerup.

"Men den indstilling beror på en vej, der er lukket, og bruges som bussluse. Det kan slet ikke overføres til strækningen mellem Risby og Ledøje", mener Benny Klausen.

Med andre ord mener han, at der er brug for at gennemtænke hele trafikplanlægningen i "grænselandet" mellem Albertslund, Egedal - og Ballerup. En planlægning, som ikke mindst er relevant for cyklister, der gennem Ledøje har mulighed for at benytte en sti, der går over en motorvejsbro ved Frederikssundsvejen til Ballerup.

Og fordi trafikken i området er tæt, hvilket er tydeligt en tilfældig morgen, hvor AP mødes med Benny Klausen ved kommunegrænsen.

Han har kontaktet udvalgsformændene i begge kommuner med forslaget om en forlængelse af cykelstien, og her er reaktionerne blandede.

Bo Vesth (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal, lader forstå, at han er positiv:

"Det er et område, vi nok ikke har været så opmærksomme på. Så det vil vi gerne se nærmere på", siger han, og tilføjer:

"Men jeg kan ikke nu og her love, at vi går videre med projektet. Det kommer jo ikke mindst an på økonomien i det, og prioriteringen i forhold til andre projekter."

Truffet efter høring I Albertslund siger Vivi Nør Jacobsen (SF), fungerende formand for Miljø- og Byudvalget:

"Den beslutning vi har truffet i Albertslund, er truffet efter en høring af Egedal Kommune, grundejerne og politiet. Så løsningen med en 2-minus-1-vej er præsenterer for flere. Når det er sagt, er det altid godt at borgere med forslag og ideer henvender sig."